欣陸旗下大陸工程奪捷運劍潭站多目標大樓工程 預計2027年底竣工

欣陸投控 (3703-TW) 下營建工程事業大陸工程公司，今 (19) 日就「捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案工程」與台北捷運公司簽約儀式。欣陸投控指出，此工程位於台北捷運劍潭站旁，將興建地上 16 層、地下 3 層的國際級商辦大樓，預定於 2027 年底竣工。

欣陸投控指出，此工程案合約含稅金額約 33.87 億元。而捷運劍潭站多目標大樓，規劃利用原來劍潭站東側平面停車場興建，地下 3 層、地上 16 層複合式大樓，作為辦公室、商場、餐飲、會議中心、教保中心及停車場使用，總樓地板面積達 1.1 萬餘坪。

台北市長蔣萬安表示，目前先進國家都市發展，皆利用交通場站優勢，透過周邊土地使用強度提升，帶動整體區域發展。劍潭站多目標大樓結合多元服務設施，將提升當地民眾生活品質及活絡商業氛圍，可望成為地區指標性商辦大樓。同時，淡水信義線、中山北路及承德路，為臺北市南北交通運輸主要動線，鄰近臺北表演藝術中心及士林夜市，將為市民、地區商業活動、市府共創多贏局面。

台北捷運公司董事長趙紹廉表示，此案不單只是完成大樓建造，而是創建一個結合綠色運輸、生活及休閒的現代化都市服務場域。

欣陸投控指出，此工程案由大陸工程與闕河彬建築師事務所共同投標承攬。考量地理景觀特殊性，承攬團隊透過優化建物設計，打造更多開放空間供民眾使用。

大陸工程表示，本案為捷運車站旁轉乘設施空間活化及多元服務建置的重要工程，對於大陸工程而言，不僅是拓展其捷運工程專案服務能力的重要里程碑，更是開啟未來大陸工程與台北捷運公司更多面向合作的機會。