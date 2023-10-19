〈房產〉今年北市新建案公設比下滑中 新北則升至34.1%歷史高點

根據市調機構統計，今 (2323) 年截至 9 月 30 日止，台北市新成屋、預售屋建案（統計華廈、大樓建築，不含 5 層樓以下公寓、透天）平均公設比 35.5%，較去年下滑 0.1 個百分點，新北市平均公設比 34.1%，較去年增加 0.2 個百分點，爲歷史高點，同時，小基地高公設比建案去化難度也較高。

住展企研室經理成采錡表示，觀察建案公設比及銷售率，雙北建案公設比 35% 以下，多數消費者可接受，至於公設比 40% 以上建案，因基地面積小，戶數不多且停車位空間不足，產品存在室內實際使用空間小、只有機械車位、每戶管理費較高等抗性，銷售表現普遍不佳，可說小基地高公設比建案，已淪為票房毒藥。

住展統計今年 1-9 月，台北市建案的平均公設比為 35.5%，公設比未再創高，且北市公設比超過 40% 的建案占比下降，去年全年占比約 6.6%，今年前 9 個月 3.3%。僅存的高公設比新建案中，信義區危老案因基地面積僅 45.67 坪，公比達 47.8% 為今年北市最高，公設比數值甚至大於基地坪數。

成采錡表示，台北市高公設比建案數量減少，與市場買氣趨緩、房價及營建成本處於近年高檔有關，北市新建案總價門檻高，一般自住、換屋族可負擔的產品坪數已經不大，再看到高公設比壓縮室內實際使用空間，會考慮轉往房價較親民區段，如新北、桃園各重劃區找房。當北市高公設比建案去化不易，及營建成本因缺工問題攀升，業者開發小基地建案的意願也受影響。

2023 年前 9 個月，新北市建案的平均公設比為 34.1%，較去年微升，是首次越過 34% 關卡，原因之一為市區小規模建案相繼進場，使公設比 35％以上建案占比，提高至 2 成。進一步觀察建案公設比分布情形，新北今年還有 4 個建案的公設比在 30% 以下，公設比最低僅 26.5%，至於新北主流建案公設比，依舊位在 30- 34.99％之間，七成五以上建案的公設比低於 35%。

成采錡表示，由於當前市場以低總價產品銷況相對穩定，今年來小坪數產品供給不少，為了做出產品區隔、特色，有業者從公設比下手，推出公設比僅 31％的小宅建案，順利獲得消費者關注，銷況優於區域平均，顯示隨著新建案市場不如以往熱絡，市場機制已開始淘汰高公設比建案。