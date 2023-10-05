〈房產〉永慶「房仲聯賣平台」平均聯賣銷售天數減少26% 獲國際肯定

現代人講求高效率，房仲產業也用數位科技為服務升級！永慶房產集團推出「房仲聯賣平台」，促進加盟店資源共享、合作帶看，增加房產交易的效率。平台推出後，永慶房產集團統計，平均聯賣銷售天數縮短 26%、聯賣件數也增加 40%，創造仲介、買家與賣家的共贏新格局！優異的表現更使永慶房產集團成為台灣唯二獲 2023「亞洲科技卓越獎（Asian Technology Excellence Awards）」國際獎項肯定的頂尖企業。

傳統的房仲經營模式，往往只有最後完成交易的門店和經紀人能夠賺取房產交易的服務費，導致房仲經紀人通常以單打獨鬥的方式進行服務，也因此使得房產交易效率不彰的情形。

為了解決這類困境，永慶房產集團推出「房仲聯賣平台」，除了透過制定公正、標準化的聯賣規範，更建構起透明、即時的資訊交流平台，讓集團旗下不同品牌的加盟店能夠整合資源，有效合作，提高房產交易效率，增加消費者滿意度。此外，過往門店受限於單店服務能量，僅能針對特定區域提供購售屋服務。但透過「房仲聯賣平台」，各個門店也能跨越原本的服務範圍，擴大市場，為全台的消費者服務。

據永慶統計，「房仲聯賣平台」推出後，成功帶領永慶房產集團旗下的加盟店，平均聯賣銷售天數縮短 26%、聯賣件數也增加了 40%！來自永慶不動產竹北高鐵展毅加盟店東邱垂達表示，在房仲聯賣平台的幫助下，在 2022 年，聯賣業績占比就高達 8 成以上，今年截至 8 月，更已開出近 3500 萬的業績紅盤，其中有 7 成都來自聯賣。

桃園永義房屋藝文展演捷運加盟店東趙儀君也表示，自己在 2022 年年中加盟永慶房產集團後，僅僅 9 個月的服務時間，聯賣業績就高達 7000 萬，平均每個月都能帶入近 800 萬業績。他認為，永慶房產集團願意投入如此大量的資源，創造改變台灣房仲業的正向力量與強大工具，令人欽佩。

永慶房產集團「房仲聯賣平台」將追求個人成功的傳統模式，轉向到眾人合作的良性生態，成為產業的正向力量。永慶的科技創新與技術突破，創造房仲產業的共好生態，也因此獲得 2023 年「亞洲科技卓越獎」台灣區的「房產科技類」獎項肯定。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，永慶房產集團長期投入房產科技的研發，不斷推出優秀的科技工具，幫助消費者和經紀人解決購售屋難題。經過數十年的累積，永慶不僅擁有完整、全面的科技服務，更已組建起將近 200 人規模的數位與資訊團隊，成為台灣房產科技的領導品牌。

未來，永慶房產集團會持續強化團隊研發能量、深化科技服務，更要打造下一世代的房產科技，提供消費者和經紀人安全透明、便利高效的房產交易平台，持續升級消費者的購售屋體驗。