〈房產〉商圈消費力強勁 北市大安區近6成店面每坪租金逾3000元

店面租金高低成為地區商圈消費力的重要指標，房仲業者盤點台北市店面租金實價登錄資訊，一窺 12 行政區的消費力。其中，大安區店面每坪租金在 3000 元以上的案件占比高達 58%，是台北市消費力最強勁的行政區之一。

而萬華區的店面租金行情則呈現兩極的局面，店面單坪租金介於 1000-2000 元的占比為 44.7%，但是受到西門商圈的影響，每月每坪超過 5000 元的占比也高達 36.8%。

根據實價登錄資訊，台北市店面租金單坪價格以 1000-2000 元為主流，占比為 42.1%。士林、大同、內湖、文山、北投、南港 6 個行政區，單坪店租介於 1000-2000 元的占比都超過 5 成。至於中山、中正、松山和信義 4 個行政區，在同等單價區間帶的占比也在 30.3-44.4% 之間。

相較之下，大安區的租金行情便明顯高於其他行政區。相同在單坪 1000-2000 元的租金區間，大安區僅占 13.4%，甚至未達 2 成，是台北市 12 行政區中該租金區間占比最低的行政區。但在單坪 3000 元以上的價格區間，大安區的占比都遠超其他行政區。單坪店面租金 3000 元以上，大安區合計占比高達 58%，超出第二名萬華區達 18.5 個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，大安區是台北市重要的商辦、文教中心，商業活動熱絡。台北市眾多著名的商圈如：東區商圈、永康商圈、大安商圈、通化夜市、師大夜市通通都坐落在大安區。大安區除了有眾多上班族之外，亦有龐大的學生族群支撐起在地消費力，讓大安區成為台北市消費力最強勁的區域之一，連帶使當地的店租行情向上攀高。大安區成為台北市店面租金最昂貴的地區，並不令人意外。

另一個值得注意的是，萬華區的租金行情帶出現明顯 M 型化的現象。萬華區的主流店租帶為每坪 1000-2000 元，占比為 44.7%，但同時亦有高達 36.8% 的每坪店租金超過 5000 元以上，占比是台北市 12 行政區之首。細看每坪店租金超過 5000 元以上的交易紀錄全數都落在西門商圈內。

陳金萍表示，西門商圈是台北市歷史悠久的流行商圈，該地矗立各式電影院、戲院、百貨商場等，而 1961 年中華商場的出現，更讓西門町成為全台最重要的商業娛樂中心之一。雖然西門町一度因為台北都市發展重心東移而風華漸衰，但在台北市政府以及民間單位的協力下進行商圈改造、設立行人徒步區後，當地充沛的青少年文化、特色潮流商店，再度吸引眾多年輕族群、觀光客，甚至是國際旅客造訪，讓西門商圈再度煥發活力。

陳金萍指出，近幾年來西門町的店面市場上，不乏出現店租創下成交高價的紀錄，在在證明西門商圈重返繁華的跡象。此外，西門商圈未來隨著「西區門戶計畫」各式大型開發案的陸續到位，有望持續向上發展，綻放更多商業活力。