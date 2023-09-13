2030實現碳中和 蘋果3款Watch製程改採綠能 碳排放大降

蘋果 (AAPL-US) 周二 (12 日) 表示，旗下 3 款 Apple Watch 將推出碳中和版本，並在包裝​​盒打上新環保標誌，反映供應工廠改採可再生能源並減少載貨的航運班數。

蘋果目標 2030 年前實現碳中和，包括供應鏈在內。蘋果周二表示，目前 300 家供應商已承諾製程採用綠能，而製程採用新能源是新款 Watch 碳排放量減少的最大功臣。

但蘋果產品碳排放明顯下降的另一個主因是蘋果快速的運輸網絡，該網絡高度仰賴航運將消費電子產品自中國工廠迅速運往世界各地，這有助於減少庫存並提高獲利。

蘋果管理層表示，Watch Series 9、Watch SE 和 Watch Ultra 2，這三款新 Watch 自工廠到區域配送中心等目的地，半數產品將透過輪船、火車或其他非航空方式進行，這些方式使用的燃料較少，從而降低排放量。

蘋果高層周二的產品發布會上表示，船運排放量是空運排放量的 1/20。

蘋果環境和治理努力部門負責人 Lisa Jackson 表示，蘋果將購買碳補償來抵銷剩餘的碳排量，實現碳中和。他稱，雖然蘋果可以花錢購買碳補償，立刻實現碳中和，但蘋果也努力採取一切現有技術實際減少碳排。