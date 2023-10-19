〈財報〉科林研發營收連三季下滑、中國銷售占比大增 盤後挫逾4%

半導體設備商科林研發 (Lam Research) 上季營收連三季下滑，反映半導體生產設備需求依舊低迷。不過，上季中國銷售占比大增至近五成，且公司預期中國業務將繼續維持強勁。

最新財報顯示，截至 9 月的三個月期間，科林研發營收為 34.8 億美元，年減 31%，但優於市場預期的 34.1 億美元；上季獲利較去年同期下滑，每股盈餘 6.85 美元，但高於分析師平均預估的 6.11 美元。

展望本季，科林研發預估每股盈餘將落在 6.25 美元至 7.75 美元間，分析師平均預期為 6.81 美元；營收估介於 34 億美元至 40 億美元，平均預期為 36.5 億美元。

科林研發 (LRCX-US) 周三收盤下跌 1.19% 至每股 642.24 美元。公布財報後，盤後股價跌近 4.5%。

財務長 Doug Bettinger 在財報電話會議上表示，快閃記憶體的設備銷售表現，是自多年前廣泛部署上一代技術以來最糟。

即使有越來越多跡象顯示記憶體價格已經觸底，三星電子 (Samsung Electronics)、SK 海力士 (SK Hynix) 以及美光 (MU-US) 等大型供應商，今年都因為需求疲軟而宣布減產。

Bettinger 還說，先進晶片系統銷售的「時機」，也是導致上季營收較前一季下滑的原因之一。路透此前報導，台積電 (2330-TW) 對客戶需求狀況感到不安，因此通知主要供應商延後高階晶片生產設備出貨。

美國去年對中國祭出的晶片出口限制，此前導致科林研發損失約 20 億美元收入。關於才剛宣布的新一輪出口管制，科林研發預估，美方的最新措施不會為公司帶來重大影響。

科林研發表示，上季中國市場營收占比達 48%，高於去年同期的 30%，預估本季和未來中國業務表現將持續強勁。