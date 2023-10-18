美股重點新聞摘要2023年10月18日

今日操盤前瞻
中國 Q3 GDP
美股財報 (10/18 盤前)：摩根士丹利 (MS)、寶僑 (PG)、艾司摩爾 (ASML)
美國 9 月營建許可、新屋開工
拜登晶片限令升級到 40 多國 輝達崩跌近 5%
拜登政府週二 (17 日) 宣布擴大晶片、晶片設備出口限令，計劃停止向中國運送由輝達等公司設計的更先進的人工智慧晶片，輝達、AMD 等股價嚇跌。閱讀全文...
美祭出口新規 ASML：可能影響在中國的中長期銷售
彭博周二 (17 日) 報導，荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾 (ASML) 表示，從中、長期來看，美國更新後的出口限制措施會降低其對中國的銷售。此前彭博報導指出，美國官員透露政府正在擴大限制的晶片製造設備範圍，但並未具體說明。閱讀全文...
高盛示警：航運業衰退可能更持久且更嚴重
根據外媒周二 (17 日) 報導，自從全球航運在新冠疫情期間達到高峰以來，航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk) 就一直在警告，貨櫃航運市場正走向低迷。華爾街投行高盛目前預估，航運業的低迷將持續更長時間而且可能更嚴重。閱讀全文...
美國 9 月零售銷售成長 0.7% 強於預期
雖然美國利率走高可能導致經濟疲軟，但 9 月消費者表現出驚人的強勁動能，零售銷售成長遠超預期。閱讀全文...