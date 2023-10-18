無關UAW罷工 通用密西根工廠切換為全電動卡車廠排程推遲一年

通用汽車 (GM-US) 周二 (17 日) 宣布將把密西根州一家工廠轉為全電動卡車的計畫推遲至少一年，以利改善資本投資的管理，並實施改進措施以提升新型電動車的獲利能力。

通用汽車計劃 2025 年底起才在底特律郊區的 Orion Assembly 組裝廠生產下一代電動車。 該工廠目前生產雪佛蘭 Bolt 電動車款，該款將於今年年底停產。

通用汽車去年 1 月宣布將投資 40 億美元將 Orion Assembly 組裝廠改造成電動卡車工廠。 該工廠預計將成為通用在美第二家專門生產電動車的組裝廠。

通用汽車已聲明確認：「公司將把 Orion Assembly 組裝廠轉向電動卡車生產的切換時間重新調整至 2025 年底，以利管理資本投資，同時應對不斷變化的電動車需求。此外，我們已確定將實施的改善工程，以提高產品的獲利能力。」

通用汽車發言人表示，將計畫推遲一年的決定與當前美國汽車工人聯合會 (UAW) 罷工行動無關。然而，目前罷工談判確實涉及電動車。代表 Orion Assembly 工人的 UAW 工會沒有立即回應置評請求。

由於此回推遲生產的決定，讓通用汽車先前宣布的電動車目標岌岌可危，先前通用汽車目標 2022 年到 2024 年中期在北美累計生產 40 萬輛電動車，另外通用也計劃 2035 年前全球停產汽柴油引擎車，全面轉型至電動車。

通用汽車發言人沒有立即回應關於該公司電動車生產目標的置評請求。

無獨有偶，日前福特也以電動車需求下降為由，原本三班制的密西根工廠暫時撤掉一班，並同樣稱與 UAW 罷工無關。該工廠專司生產電動 F-150 Lightning 皮卡。