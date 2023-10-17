OKX Ventures9月投資月報

在過去一段時間內，加密行業在快速發展，OKX Ventures 見證了行業的快速變化：

社交賽道迎來現象級產品，Friend.tech 收入超過 10,000 ETH，TVL 突破 30,000 ETH, 9 月總費用收入超過了去中心化交易所 Uniswap；由此帶動社交賽道增長，包括 Farcaster 和多個 Friend.tech 仿盤的資料隨之增長。已經獲得充足資金的基礎設施會讓更大規模的社交、遊戲和整個應用賽道成為可能；

隨著以太坊 ETF 的透過，單日成交額超過 20 million，由此行業預期比特幣現貨 ETF 的透過也將成為必然；結合比特幣在明年 4 月減半，政策紅利的釋放疊加行業週期，我們有理由對行業復甦抱有更大預期；

Telegram 開放 “TON Space” 入口， 打造 TON 為 Web3 新入口；近期 Ton 生態也迎來爆發，有 500+ 個應用覆蓋 16 個賽道；儘管 TON 生態面臨爭議，但其 8 億月活使用者變化仍然值得關注。

OKX Ventures 持續保持對行業的關注，持續看好 基礎設施、以太坊生態、DeFi 等賽道，出手投資了 Aark Digital 、 DappOS 和 0xScope 等專案。

專案列表

Aark Digital

• 專案概況

o Aark Digital 是專為 Arbitrum 上的專業交易者定製的 Peer-to-Pool 永續 DEX，為永續 DEX 的痛點提供了終極解決方案。

o Aark Digital 在創新性和使用者友好性方面都表現出色，對交易者和流動性提供者都非常友好。

對於交易者來說：豐富的流動性，50+ 交易對，任何資產作為抵押品以及交叉保證金交易。

對於流動性提供者來說：槓桿流動性提供，差價中性流動性提供以及保險基金

• 專案亮點

o Layer2 衍生品賽道有著巨大的增量空間，未來會有越來越多的衍生品交易在鏈上進行，而 GMX 等交易市場已經驗證了賽道的可行性。

o Aark Digital 提供了最佳化的交易體驗，並對已有的機制進行了創新。考拉到了交易者、LP 的交易體驗和收益最佳化。

o 交易體驗來自 PMM 模型，其為交易提供類似 CEX 的充足流動性。交易安全機制設計合理，預言機設計符合預期。Index price 和 premium 的定價模式為 arbitrator 提供套利機會，以平衡協議和 CEX 的喂價。

o 綜合起來，Aark Digital 的開發進度較快，在已有的衍生品模式下有持續創新，為交易者提供了友好的交易體驗，穩定並提升 LP 池的效率。

DappOS

• 專案概況

o DappOS 是第一個以意圖為中心的操作協議，旨在使 dApp 的使用者體驗與移動應用一樣友好，以此來降低進入 Web3 的門檻。

o 要將下一個十億使用者引入 Web3，使用者體驗非常重要。然而，當前的 dApp 對主流使用者來說仍然太難以使用。其中有兩個問題被認為是大多數障礙的原因。dappOS 主要解決的是面向使用者體驗的入口問題。dappOS 透過在使用者和加密 dApp 之間構建一箇中間層來解決這個問題。使用者可以只與 dappOS 互動，而 dappOS 將負責與使用者需要訪問的加密 dApp 進行互動並自動執行工作流。

o 目前，dappOS 擁有超過 20 個合作專案，包括 GMX、Perpetual、BENQI 等均已使用 dappOS。dappOS 現已支援 10 條鏈。

• 專案亮點

o DappOS 提供了友好的使用者體驗，透過在使用者和加密基礎設施之間構建中間層來解決複雜的工作流程和 web3 錢包問題。 使用者只需要與 dappOS 互動，dappOS 將幫助使用者與加密基礎設施互動並自動執行工作流程。

o 對於客戶端使用者，dappOS 提供了整合各種 dApp 的使用者入口產品，未來 DappOS 還將提供移動端的 APP ，進一步降低使用者門檻。

o 對於開發者，dappOS 提供了 dApp SDK 。 您還可以在我們的小程式平臺上開發小程式版本，以提供類似 web2 的使用者體驗。

o 對於客戶端，DappOS 檢視集成了 dApp SDK 的 dApp，將提供移動 APP 的開發工具，為開發者提供了友好的開發體驗

o DappOS 是最早的致力於 intent centric 的產品之一，為使用者和開發者提供了友好的體驗，讓使用者不需要去理解複雜的鏈上產品邏輯，是下一個時代引入 next billion user 的基礎設施。

0xScope

• 專案概況

o 0xScope Protocol 是一個數據知識圖譜協議，透過一套基於圖計算的歸集演算法，將分散在 Web2 和 Web3 的資料點關聯為真實的密集的結構化語義資料網路，即將散落的資料聚合成真實可用的資訊。

o 0xScope 旨在透過跨協議整合鏈上資料，將分散資料系統化、具像化，勾勒使用者畫像，幫助 Web3 協議構建者更好了解使用者，同時為 Web3 與現實世界融合提供資料支援。

• 專案亮點

o 0xScope 的一個令人印象深刻的功能是跟蹤和洞察地址所有者以及與其他地址的關係。 0xScope 正在透過雙管齊下的方法改變人們處理、使用和檢視資料的方式。

o 我們認為 0xScope 在使用者側和開發者側都做了優秀的產品，能滿足雙方需求：

o 在使用者側，0xScope 正在構建一個開源資料層，人們可以在其中上傳、驗證、處理和下載 Web2 和 Web3 資料。目前 0xScope 有超過 + 10,000,000 個數據標籤和標籤，支援負責的鏈上資料節點，能夠解析真實世界的語意層。

o 在開發者側，0xScope 正在這一層構建分析工具，向開發人員展示可能性，併為社群開發強大的 dApp 鋪平道路。提供了 API 服務，訪問各種鏈上資料，包括實體、行為、web2 社交連線等，支援開發者構建 dapp 所需要的資訊。

o 總之，我們認為 0xScope 是構建 web3 使用者畫像的語意層，是連結 Web2 和 Web3 資料的重要橋樑。

關於 OKX Ventures

OKX Ventures 長期堅定的擁抱去中心化發展的未來，堅定下注去中心化，長期堅持服務 Crypto 創新行業理念。OKX Ventures 不是傳統意義的財務投資者，不僅「給錢」，還願意「給服務」、有能力「給資源」，我們願意陪伴所有的「創業夥伴」共同成長。不僅僅做優秀團隊、優秀產品和創新技術的發掘者，同時也做優秀創業專案的賦能者。同時，OKX Ventures 又是專案和 OK group 的連結者。OKX ecosystem support: OKX Wallet, NFT Marketplace, OKX Chain；OKX ventures 利用 OKX 在行業深耕多年的積累，為專案的發展提供多維的平臺和支援。

縱然全球宏觀經濟環境不夠樂觀、黑天鵝不斷，OKX ventures 關注行業本身的發展，而非所謂的牛熊；我們更關注真實的理論創新，真實可操作的新應用，真實看到的使用者流入，真實的整個行業的規模在增加。我們看好在未來幾個月以太坊生態、多鏈生態、比特幣生態、基礎設施建設和創新應用等領域的發展。