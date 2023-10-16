投資人考量經濟前景 10年期美債殖利率走升

美國公債殖利率周一 (16 日) 走高。投資人評估美國經濟前景，因為貨幣政策未來道路的不確定性以及地緣政治擔憂持續存在。

美東時間上午 6:04，10 年期公債殖利率上漲 6.4 個基點達 4.693%。2 年期公債殖利率上漲 1.9 個基點至 5.073%。

殖利率和價格呈反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

費城 Fed 行長哈克上周五 (13 日) 表示，他相信利率可以維持在目前的水準。他表示，這將使它們的影響得以顯現，並補充說，只要利率仍然受到限制，Fed 就將努力緩解通膨和經濟。

多位 Fed 官員最近幾周表示，由於近期國債殖利率大幅上升導致金融狀況收緊，可能無需進一步升息。

預計包括 Fed 主席鮑爾在內的官員將在本周發表進一步言論。在數據方面，投資人將獲得對房產業的新見解，零售銷售數據將於周二 (17 日) 公布。

9 月消費者物價指數 (CPI) 略高於預期，月增 0.4%，年率上漲 3.7%，交易商消化了上周最新的通膨數據。

在其他地方，對以色列與哈馬斯戰爭及其影響、包括對金融市場和能源部門影響的擔憂仍在繼續，預計以色列本周將開始對加薩發動地面攻擊。在以色列軍方呼籲居民撤離到巴勒斯坦領土南部後，數十萬巴勒斯坦人計劃在周末逃離加薩北部。