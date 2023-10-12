投資人等待CPI數據發布 美債殖利率走低

投資人關注最新消費者物價指數 (CPI) 的發布並評估利率前景，美國公債殖利率周四 (12 日) 下跌。

美東時間上午 5:59，10 年期公債殖利率下跌 2.6 個基點至 4.571%。2 年期公債殖利率下跌 1 個基點報 4.995%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

《道瓊》經濟學家調查顯示，預計 9 月 CPI 將月增 0.3%，年增 3.6%；分別低於 8 月的 0.6% 和 3.7%。

周四的報告緊接著前一天發布的高於預期的批發物價數據，可能會為聯準會的下一次貨幣政策決定提供訊息，從而影響 Fed 是否升息。

周三 (11 日) 公布的聯準會 9 月最近一次會議紀錄顯示，官員們預計限制性政策將繼續存在，直到確定通膨回落至 2% 的目標區間。然而，政策制訂者對於是否需要進一步升息來實現這一目標存在分歧。

這種意見分歧也反映在最近幾周 Fed 官員的評論中。有些人為進一步升息敞開大門，而另一些人則表示他們認為利率已經充分提高。

幾位 Fed 官員將於周四發表講話，這可能會提供有關政策前景；同日將發布每周首次申請失業救濟金人數。投資人也在關注以色列與哈馬斯戰爭的事態發展及其潛在的地緣政治和經濟影響，包括對能源產業的影響。