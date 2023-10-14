終於修成正果！微軟完成以690億美元收購動視暴雪

根據微軟周五 (13 日) 提交給美國監管機構的文件，該公司已完成以 690 億美元收購動視暴雪的交易，也是其 48 年歷史以來最大一筆交易。此前微軟平息了英國與歐洲監管機構對市場競爭方面的擔憂，而且還在與美國監管機構的訴訟中獲勝，市場認為該監管機構後續影響也不大。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 周五盤中股價下跌 0.67%，每股暫報 328.95 美元。

有分析指出，微軟透過收購動視暴雪，擴大其在遊戲領域方面對市場的影響力，從而能進一步與產業領頭羊索尼 (Sony) 展開競爭。

英國競爭與市場管理局 (CMA) 周五稍早時批准微軟的這起收購案，意味著蓋微軟已掃除全球所有主要監管機構的審查障礙。

微軟 Xbox 部門負責人史賓塞 (Phil Spencer) 同日在社群媒體 X(前推特)發文表示：「今天是玩遊戲的好日子。」嶄露對這筆經歷多次波折，最終修成正果收購案的好心情。

有分析認為，史賓塞將此次的收購案視為微軟進軍價值逾 900 億美元的手遊市場的一種方式。據了解，動視暴雪製作的手遊包括《糖果傳奇》(Candy Crush Saga)、《決勝時刻 - 手遊版》(Call of Duty Mobile)，排除在微軟與法國育碧 (Ubisoft Entertainment) 簽署的雲端協議之外，以確保英國監管機構的批准。

Wedbush Securities 分析師 Michael Pachter 認為，微軟的手遊業務營收可能立刻超過 30 億美元。他指出微軟最大的好處是可以透過訂閱方案向客戶提供更多遊戲內容，因此這是微軟收購動視暴雪後在手遊領域方面跨出的一大步。

值得注意的是，這筆交易仍面臨美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的反對，該委員會此前曾試圖阻止這筆交易，但以失敗告終。FTC 周五表示將會專注在上訴，同時評估微軟和育碧的協議。不過分析人士認為，FTC 以無力回天，其努力挑戰的影響也只會在未來漸漸讓步。