福特指其德國廠潛在投資人退出談判

福特 (F-US) 周四 (5 日) 表示，該公司與其德國薩爾路易斯工廠的潛在投資者之間的談判已經失敗；讓工人重新陷入對該工廠未來及其工作的不確定性之中。

一名工會代表對此消息表示失望和憤怒，並表示下周一 (9 日) 將繼續與該公司就堅守崗位的工人的集體談判協議進行談判。

工會代表科林格 (Joerg Koehlinger) 表示：「這對福特來說代價高昂。我們將發出一個訊號，以便其他公司不敢將場地夷為平地。」

工會今年稍早曾表示，預計在 2023 年第 1 季末之前找到解決方案，而不會等到 2024 年。

發言人在聲明中表示，薩爾路易斯的匿名潛在投資者於今年 6 月簽署了一份不具約束力的協議，但現在決定不再繼續談判。

自 2022 年 6 月以來，該工廠的未來一直不明朗，當時福特選擇在西班牙建造下一代電動車 (EV)，而不是德國工廠；而德國廠將從 2025 年起將停止生產當前車型福特 Focus。

勞資委員會今年稍早表示，已有 15 名可能投資者表達了興趣；部分媒體報導，中國電動車製造商比亞迪也在其中。

工會發言人表示，他們不知道是否有其他投資者與談判取得了進展。

根據《商報》周四報導，與潛在投資者的交易將確保該工廠目前約 4500 個工作崗位中的 2500 個。

聲明指出，福特將根據一項「替代計劃」在薩爾路易斯保留 1000 個工作崗位，該計劃也可以作為該地點未來技術中心的基礎，但沒有提供更多細節。