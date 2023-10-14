輝瑞大砍全年預期銷售額 暗示大裁員 盤後一度大跌10%

輝瑞和其他生物技術製藥商週五 (13 日) 盤後股價一度跌 10%，輝瑞削減 90 億美元的全年預期銷售額，因為該公司尋求轉向口服抗病毒藥物 Paxlovid 治療商業批准，並暗示裁員。

美國醫藥巨頭輝瑞週五盤後宣布，全年每股純益預估為 1.45 至 1.65 美元，較此前指引範圍 3.25 到 3.45 美元下調 50% 以上。

營收預估為 580 至 610 億美元，較之前給出的指引範圍 670 億到 700 億美元大幅下調 90 億美元，降幅約 12.9% 到 13.4%。

輝瑞表示，將 Paxlovid 預期營收下調 70 億美元。 該公司還預計，與 BioNTech 公司合作生產的社區 COVID 疫苗的收入將減少 20 億美元。

今年 8 月，由於對新冠疫苗和抗病毒藥物的需求減弱，輝瑞業績下降，該公司股價受到重創。儘管需求下降，輝瑞 8 月仍預計全年每股純益 3.25 至 3.45 美元，營收 670 至 700 億美元。

輝瑞本週表示，該公司還啟動了一項成本調整計畫，旨在為公司節省至少 35 億美元，其中今年為 10 億美元，明年為 25 億美元。

輝瑞沒有提供更多細節，但表示成本調整將主要包括遣散費和實施成本。 輝瑞表示，將於美東時間週一上午 8 時 (台北時間週一晚間 8 時) 舉辦投資人電話會議。

輝瑞表示，美國政府將在 2023 年底退還約 790 萬劑緊急使用劑量的 Paxlovid，修訂後的供應協議為 2024 年 1 月 1 日 Paxlovid 的商業化提供了一條途徑，「消除了很大的不確定性」。 此外，輝瑞表示，它將為美國提供 100 萬劑治療藥物的戰略性國家儲備。

輝瑞 (PFE-US) 股價盤後下跌逾 7%，常規交易時段下跌 2.5% 至每股 32.11 美元，今年累計崩 37%。

受此消息連帶影響，BioNTech (BNTX-US) 週五下跌 4.9% 至每股 103.58 美元後，盤後股價挫 2%。莫德納 (MRNA-US) 下跌 2.46%，盤後股價摔 3.61% Novavax (NVAX-US) 下跌 5.37%，盤後跌 1.84%。