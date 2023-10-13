投資人評估利率前景和經濟數據 美債殖利率走低

投資人消化本周經濟數據，並評估對聯準會利率的影響，美國公債殖利率周五 (13 日) 下跌。

美東時間清晨 5:59，10 年期公債殖利率下跌 8.4 個基點至 4.627%。2 年期公債殖利率下跌 3.6 個基點至 5.035%。

殖利率和價格呈反比。1 個基點等於 0.01 個百分點。

在聯準會官員的言論和最新的通膨數據之後，投資人開始權衡利率前景。

周四 (12 日) 公布的 9 月消費者物價指數 (CPI) 略高於預期，月增 0.4%，年增 3.7%。先前接受《道瓊》調查的經濟學家預計增幅分別為 0.3% 和 3.6%。

周三 (11 日) 公布反映批發物價變動的 9 月生產者物價指數 (PPI) 也高於預期。

近幾近聯準會貨幣政策計畫的不確定性有所增加，因為政策制訂者似乎對是否需要進一步升息持有不同的看法。

最近美國國債殖利率的飆升促使多位官員表示，利率已經提高到足以緩解經濟和抑制通膨的程度；但其他人則更加謹慎，並指出這將取決於通膨如何發展。

今年底前仍有兩次 Fed 會議，第一次是在 10 月 31 日和 11 月 1 日，第二次是在 12 月。 目前市場預計 11 月升息的可能性很小。

投資人周五將關注 9 月進出口物價數據，以及密西根大學 10 月消費者信心報告初值。