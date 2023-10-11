【量大強漲股整理】以巴戰爭對台股的影響大嗎?AI股票開高走低，有機會在上嗎?

台股國慶連假休市期間，美股連續收漲，台股今日啟動補漲行情，半導體、金融權值帶動下，收盤大漲 151.46 點，成交量放大至 3589 億元。

看一下三大法人: 外資回頭買超 231.08 億元；自營商買超 12.48 億元；投信續挺台股，買超 10.96 億元；三大法人合計買超 254.53 億元。

今天台股放量開高走高，一舉收復半年線 16550 點，甚至一度突破季線大關，

比較可惜的是，點到季線後壓力湧現所以回落未能站穩，但漲幅仍維持百點上，今日收量增紅 K 棒，五日、十日、月、半年線呈現向上翻揚；俄烏戰爭未平，以巴戰爭又起，是 50 年來最大的宗教及領土衝突，不過，在我國慶連假期間，美股並末明顯反映，所以大盤並沒有強烈反應，且聯準會官員釋出下個月將再度「暫停升息」的訊號，美債殖利率急落；明晚美國公布 CPI 通膨數據，市場預期 3.6%，比上個月 3.7% 還低；也留意 (2330-TW) 台積電，下周四法說，緊盯 (2330-TW) 台積電，是否站回季線上，帶動台股指數向上，選舉行情逐步發酵，即使出現震盪，短線上預估在半年線至季線震盪，震盪空間縮小，Q4 挑戰萬七是非常有機會的。

個股部分，半導體權值股表現強悍，(2330-TW) 台積電，第 3 季營收符合預期，勁揚 2.2%、(2454-TW) 聯發科，大漲 3.5%，帶動 IC 設計族群衝鋒，(2363-TW) 矽統、(3443-TW) 創意、(6231-TW) 系微，同步強攻漲停；(3008-TW) 大立光，將於明日舉行法說會，公布第 3 季財報，外資預估第 3 季 EPS 由 35.9 元上調至 38.9 元，目標價 2400 元；輝達執行長黃仁勳原定於 15～16 日在以色列舉辦 AI 高峰會，但受以巴戰爭，宣布取消，AI 概念股普遍回檔修正；以巴衝突刺激國際油價上漲，台塑四寶今日走強，(6505-TW) 台塑化，收漲 3.8%、(1303-TW) 南亞漲 2.3%，(1301-TW) 台塑、(1326-TW) 台化，也雙雙收漲 1%。



想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

以巴戰爭對台股的影響大嗎?

AI 股票還有機會砍開報復性反彈?

都在影片中分享!

今日影音

https://youtu.be/AzD_4NOi8LE

10/11 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2363-TW) 矽統

(2465-TW) 麗臺

(2516-TW) 新建

(3443-TW) 創意

(1342-TW) 八貫

(8033-TW) 雷虎

(2439-TW) 美律

(2108-TW) 南帝

(6197-TW) 佳必琪

(3711-TW) 日月光投控

(1723-TW) 中碳

(2105-TW) 正新

(2347-TW) 聯強

(2454-TW) 聯發科

10/11 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(6158-TW) 禾昌

(6231-TW) 系微

(6220-TW) 岳豐

(5274-TW) 信驊

(4162-TW) 智擎

(6150-TW) 撼訊

(3529-TW) 力旺

(8183-TW) 精星

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】

https://goo.gl/kN2VKT

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險