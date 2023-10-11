銀行數據揭密詐團肥羊輪廓 老師、3字頭族群最易上當

詐騙猖獗，但根據銀行調查，從事教育的老師的遭詐騙機率最高，占比高達 7 成以上，以年齡層來看，普遍以 3 字頭的持卡人為大宗。

根據兆豐銀行統計今年前 8 月信用卡遭詐騙統計，意外發現最大宗受害客群，各行業中的職業佔比，最高竟然是一般學校老師，比例占教育業高達 73%，最為容易誤信詐騙集團發送的訊息，進而輸入卡號及簡訊驗證碼，讓歹徒盜刷得逞。

兆豐銀行統計，該行遭詐客群有高達 53% 都是北部持卡人，主要年齡層大宗落在 3 字頭，年收普遍低於 60 萬元，主要被詐騙刷卡金額約落在 2 萬至 5 萬元的區間，性別比例則是女性較多，比重超過 6 成。

至於為何老師最容易遭詐騙？兆豐銀行研判，可能跟生活環境單純、鎮日與學童相處有關，日前苗栗縣警方也分析，不少老師自認不會被騙，反而因此成為詐團眼中肥羊，被詐案例以假投資占比 29% 居冠、釣魚簡訊占 24% 居次，解除分期付款 16% 居第三位，對此警方更啟動建立教師族群的防詐網路詐騙知能，強化老師正確防詐觀念。

因應詐騙手法推陳出新，兆豐銀行建議，民眾可透過 5 招防詐小秘訣，包括：一、勿點不明，尤其是免費送上門的好康更要能拒絕誘惑；二、保管卡號及 OTP 密碼，不要隨便輸入在不明網頁上；三、勿儲存卡號在網站上，購物繳費都請搜尋正式官方網站再進入。

四、網路購物刷卡消費建議綁定銀行 LINE BC，掌握每筆消費通知不漏接；五、一但發現不明刷卡消費立刻致電信用卡背面客服中心掛失，也可撥打 165 反詐騙諮詢電話。

為了防堵詐騙橫行，兆豐銀行日前率先推出信用卡綁定三大國際行動支付限本人手機門號的新制，阻絕綁卡詐騙、減少客訴，內部也成立「24 小時信用卡防詐專責小組」隨時進行交易監控，提升用卡安全。

兆豐銀行強調，民眾切勿隨意在不明網頁輸入 OTP 密碼，因此舉形同將家中鑰匙交給歹徒，即便事後向發卡銀行主張爭議帳款，依現行國際信用卡組織的爭議款處理規範，當持卡人交付 OTP 驗證碼就等於同意或授權交易，因此爭議款幾乎都會被否定判決，一旦駁回，持卡人仍得支付該筆金額。

