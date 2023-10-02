〈房產〉衰退幅度雖收斂 全台六都1-9月交易量年減10.3%仍創五年新低

全台六都會區分別公布 2023 年 9 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 1,083 棟，呈現月增 4.4%，年增 14.8%，其中，新北市移轉棟數達 5304 棟最高，主要在新莊、中和、五股、板橋與蘆洲區交易量月增逾百棟挹注，並以台北市的表現最佳，台北市 9 月買賣移轉棟數爲 2562 棟，月增 20%，年增 30.8%。

但全台六都 1-9 月交易量年減 10.3% 仍創 5 年新低。

而 2023 年第三季六都的建物買賣移轉棟數為 6.1 萬棟，年增 9%，並創下 5 季以來新高，以此趨勢推估今年有機會超過 29 萬棟。信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年下半年房市的市況低迷，因此買賣移轉棟數的表現較低，買賣移轉棟數已經連續 3 個月呈現年度正成長，不過對比過去動輒 30 萬棟以上的交易量，現在的房市表現不強也不弱，房市自用當道，全年有機會超過 29 萬棟。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，由於房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，因此 9 月建物買賣移轉棟數主要是反映 8 月至 9 月初的市況，9 月六都建物買賣移轉棟數月增 4.4%，其中，各都會區增減互見，台北市月增 20.0% 表現最佳，新北市月增 11.1%，桃園市月增 10.8%，台中市月增 9.0%，台南市與高雄市則均較 8 月量縮，月減 22.0%，高雄市減少 9.3%，是唯二交易量減少的都會區。

陳金萍進一步指出，今年缺工、缺料狀況逐漸緩解，各都會區新屋交屋潮陸續出現，挹注建物買賣移轉棟數量能，若沒有新屋交屋的都會區，則交易量呈現小幅震盪的格局。其中，台北市建物買賣移轉棟數較 8 月大增 20%，主要受惠於士林區、內湖區以及大安區有超過 70 棟以上的成長，是今年單月最佳表現，同時也是 2022 年 5 月以來最高；而新北市則是受惠於新莊區、中和區、五股區、板橋區與蘆洲區交易量月增逾百棟，讓整體交易量增明顯；桃園市也有一成的增幅，主要是平鎮區交易量本月大增 177 棟，以及龜山區與蘆竹區均有 80 棟以上的量增，讓桃園區月增 10.8%，也創下今年單月最高紀錄。

台中市則出現新屋交屋區塊輪動的現象，南屯區交易量較 8 月大增 609 棟之多，東區增加 304 棟，雖太平區有 300 棟以上的量縮，西區、北區也有超過百棟的減少，一來一往之下，9 月台中市整體仍月增 9%，是今年來單月次高紀錄。整體而言，9 月六都建物買賣移轉棟數量增 4.4%，顯示在房市政策衝擊已淡化的狀況下，房市回歸供需面，自用需求當道，加上新青年安心成家優惠貸款方案上路後，不少原本就有購屋計畫的民眾加速決策速度，讓 9 月建物買賣移轉棟數呈現連三升的走勢。

另與 2022 年 9 月相比，六都建物買賣移轉棟數年增 14.8%；各都會區均呈量增，台北市大增 30.8%，新北市年增 28.7%，桃園市年增 9.8%，台中市年增 8.9%，台南市增 11.4%，高雄市年增 0.4%。陳金萍指出，2022 年 9 月在央行連續升息的狀況下，消費者信心指數更是創下 13 年新低，消費信心疲軟，也衝擊民眾購屋意願，交易量是去年第三低量，僅 1 萬 8,368 棟，在比較基期較低之下，讓今年 9 月六都交易量較去年同期成長達 14.8%。

陳金萍說明，進一步觀察今年 1-9 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 168,165 棟，與去年同期年減 10.3%，仍是自 108 年來最低交易紀錄，創五年新低；其中台北市年減 12.9% 最多，新北市年減 10.5%，桃園市年減 11.3%，而台中以南三大都會區年減幅均收斂至個位數，台中市年減 9.2%，台南市年減 8.1%，高雄市年減 9.7%。

永慶房屋指出，觀察六都今年 5 月以前累計建物買賣移轉棟數較去年同期都有 2 成以上的減幅，到上半年年減幅 18.6%，1-7 月縮減至 15.4%， 1-8 月量縮 13.0%，而前 9 月的交易量則較去年同期量縮 10.3%，年減幅已收斂至一成左右，雖全年交易量縮格局確立，但新屋完工潮將陸續出現，將挹注交易量表現，不過，值得觀察的是，總統大選、全球經濟局勢等變數，市場可能會出現暫時觀望氣氛，仍須審慎看待。