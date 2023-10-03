〈房產〉房價走高的不只七都 這些衛星城市預售房價也都突破千萬元

全台不僅七大都會區預售屋成交總價中位數已經突破千萬元關卡，就連其他過往房價相對親民的縣市，預售屋房價也紛紛漲破千萬。房仲業者統計 2023 年 1-8 月預售屋交易總價中位數，除七都以外，苗栗縣、基隆市、彰化縣及台東縣四個縣市，預售屋總價中位數已經突破千萬元。其中苗栗縣更以 1140 萬元的預售屋中位數超車高雄。

永慶房產集團觀察預售屋中位數近五年的變化，苗栗縣預售屋房價爬升明顯，預售屋中位數從 2019 年的 565 萬元迅速爬升至 1140 萬元，2023 年的房價甚至高過七都的高雄市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，苗栗縣近年受竹科竹南園區擴廠與五楊高架向南延伸規劃影響，帶動人口移入與房價成長，而成熟的生活機能與較新竹親民的價格，吸引不少通勤新竹的自住購屋者在此置產，也因此苗栗縣熱門交易行政區主要集中在頭份與竹南。

基隆市、彰化縣與台東縣三個縣市也是七都以外預售屋交易總價中位數突破千萬元的縣市。陳金萍指出，基隆除了在地自住需求外，雙北地區高昂的房價，也促使部分民眾外擴至基隆居住。隨著 TPASS 通勤月票上路後，北北基桃生活圈更為緊密，再加上南港軟體園區產業聚落成型，以及汐止科學園區產業的陸續進駐，使得區域發展日益全面，連帶推升基隆預售屋房價。

彰化縣預售交易多集中在彰化市，其地理位置與台中相鄰，大約半小時內可以到達台中西屯，比起台中部分臨海的行政區，甚至能夠更快進入台中市區。而親民的房價，吸引不少原本欲居住台中的民眾轉向彰化居住，再加上彰化當地自住需求，也使得彰化預售推案熱絡，進而抬升預售屋價格。

東部地區的好山好水，從過去就吸引不少富裕族群、退休族於台東置產，作為度假、退休住宅之用。隨著台鐵南迴線電氣化完成，從高雄到台東最快 2 小時內就能抵達，更是帶動觀光熱潮，不但持續吸引外地民眾於台東購置度假、退休宅之外，也吸引了部分投資民眾，看好未來台東觀光發展，購置住宅經營民宿。

近幾年來全台房價強力推升，台灣本島 19 縣市的預售屋交易中位數已多突破千萬門檻，僅剩雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣等 7 縣市，目前預售屋交易總價中位數還在千萬元以下。

值得特別關注的是雲林縣。雲林縣屬農業大縣，過去房價相對低廉，但近年來 GOOGLE 將在雲林科技工業區購地籌建資料中心、以及科技大廠陸續進駐中科虎尾園區等，吸引相關產業跟進投資。隨著產業陸續到位，就業人口持續遷入，有望持續帶動自住購屋需求，預售屋中位數價格恐怕也會很快突破千萬元大關。