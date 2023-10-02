〈房產〉房仲全聯會邁入成立第29年 王瑞祺接任第10屆理事長

第 10 屆中華民國不動產仲介公會全聯會理事長選舉結果今 (2) 日出爐，由現任營保基金會主委王瑞祺以壓倒性的票數，贏得選舉。王瑞祺指出，本屆將以延續全聯會既有優良傳統、制訂合於時宜之法令、建立智庫及強化房仲業產業和諧等四大方向為主。

本屆房仲公會全聯會理事長選舉，過程十分順利，公會會員代表一致通過由現任營業保證金基金會主委王瑞祺擔任第十屆全聯會理事長。開票結果，在 177 張會員代表所投出的 33 席理事、11 席監事中，獲得全數會員代表支持，王瑞祺將帶領全聯會各會員，展開為期三年的第十屆公會運作。

王瑞祺指出，房仲全聯會在 1994 年創立，29 年來在歷任理事長的努力付出下，全聯會運作已十分成熟，建立許多優良傳統，包括舉辦金仲獎表揚優秀從業人員、每年 820 全台公會捐血活動、各項不定期的公益贊助，以及對政府提出政策及修法建議等等，獲得政府及社會大眾高度認同，這些優良傳統將繼續延續。由於不動產經紀業管理條例已實施 23 年，有諸多不合時宜之法令問題，實有必要全面重新檢討修訂，以符消費者與產業的期待。

另外，促進業內業外和諧也是一大重點，房仲業各大品牌之間難免因競爭產生意見分歧，而影響產業間之團結及和諧，王瑞祺希望在任內能夠透由公會能夠引導全國業者及各大品牌強化團結和諧，加強服務品質，提升房仲業的社會形象及認同。

王瑞祺表示，工資、營造成本維持高點，兩岸狀況仍為緊繃，老屋持續快速增加、氣候變遷帶來的環境風險升高，以及 2025 年 4 月即將上路的國土計畫法等等，都是市場很大的變數，未來將邀集學者專家共同成立專業的智庫，透過市場調研及研討會，對政府提出建言。