達拉斯Fed：金融環境趨緊讓Fed政策空間受限

達拉斯 Fed 行長洛根 (Lorie Logan) 周一 (9 日) 表示，近期美國長期國債殖利率的上升和更普遍的金融狀況收緊，可能意味著聯準會進一步升息的必要性降低。

在聯準會中偏向鷹派的洛根在向全國商業經濟協會 (NABE) 的書面講稿中表示，「我預計持續的限制性金融環境，對於以持續和及時的方式恢復物價穩定是必要的。」「我仍然關注職責範圍內雙向風險。在我看來，高通膨仍然是最重要的風險。我們不能讓它根深柢固或再起。」

自聯準會 7 月將政策利率上調至 5.25-5.50% 區間之後，長期國債殖利率大幅上升，導致借貸成本上升，並抑制了出奇強勁的經濟成長和就業成長。

洛根表示，聯準會制訂政策的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 還需要採取多少行動，將主要取決於近期金融狀況的收緊有多少是由於對經濟的預期與投資人因持有長期國債而要求的補償所造成的；後者即所謂的「期限溢價」。

洛根表示：「如果長期利率因期限溢價較高而保持偏高水平，那麼提高聯邦基金利率的必要性可能會降低。」「然而，就經濟實力推動長期利率上升而言，FOMC 可能需要採取更多行動。」

她表示，較高的期限溢價對長期殖利率的上升發揮了「明顯的作用」。她引用調查結果、模型以及自己對投資人預期的評估，即聯準會將繼續允許縮減其資產負債表，即使開始降低利率以應對通膨下降。

洛根表示：「隨著時間過去，聯準會資產持有量下降的預期，意味著其他投資人將需要持有更多長期證券，這似乎是導致期限溢價上升的眾多因素之一。」

但她表示，要弄清楚長期利率上升有多少是因為期限保費上升造成，這會很複雜，「我將仔細評估經濟和金融發展，以評估可能適合履行 FOMC 職責的額外政策緊縮程度。」