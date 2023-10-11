波音Q3交付成績不及華爾街預期 為何股價仍漲近3%？

波音 (BA-US) 9 月交付數據雖然不及華爾街需求，但投資者似乎不甚擔心，當日股價漲逾 2%，優於大盤表現。

波音周二 (10 日) 公布，9 月交付 27 架商用飛機，其中 15 架 737 MAX 飛機。

波音 8 月交付 35 架飛機，其中 22 架 MAX 飛機；7 月交付 43 架飛機，其中 32 架 MAX 飛機。

這令第三季交付量達 105 架，其中包括 69 架 MAX 飛機，然而華爾街本預期交付 118 架飛機，其中 MAX 飛機約 77 架，因此該成績略微遜色。

然而，波音周二股價 2.67%，收每股 193.53 美元，盤後續揚。當日道指漲 0.4%、S&P 500 指數收高 0.52%。

該股收高的原因不難理解，由於華爾街先前已下修交付預期，自約 137 架飛機下降至 118 架飛機，因此投資者對第三季的情緒已經相當低落。

另外，交付成績黯淡也其來有自，供應商 Spirit AeroSystems (SPR-US) 未能順利交付零件也是一大原因。

交付量下降也導致銷售預期下降。 華爾街預計波音第三季銷售額約 185 億美元，較幾周前預期的 200 億美元數額下降。波音去年第三季銷售 160 億美元、交付 112 架飛機。

投資者先前已因應華爾街下修波音銷售預期而拋售其股票，截至周二，該股過去 3 個月仍約下跌 9%，而 S&P 500 指數同期僅有約 1% 跌幅。股市向來具有前瞻性，因此交付量疲軟這一點早已反映在價格上。

最終，波音將不得不增加產量，華爾街預期今年將交付 548 架，而截至 9 月底，今年波音已交付 371 架飛機，第四季需再交付 177 架才可達到華爾街共識，但該數據可能仍過高，華爾街終將下修，這下修之舉可能也已反映在價格上了。

投資人預計，隨著波音和整個產業持續自疫情低谷中走出來，一切會持續好轉，明年預期交付 707 架飛機，2025 黏上看 779 架。