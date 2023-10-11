〈美股盤後〉避險買盤抑制美債殖利率攀升 美股四大指數收紅

聯準會官員週一釋出下個月將再度「暫停升息」的訊號，隨著以色列與哈瑪斯戰爭繼續展​​開，避險買盤增多，抑制美債殖利率攀升，美股週二 (10 日) 續收紅。百事可樂財報和財測報雙喜，提振消費品類股。

2 年期美債殖利率下跌 7 個基點至 4.99%，10 年期美債殖利率下跌 12 個基點至 4.66%。

政經方面，聯準會鷹鴿消息交錯，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週二指出，貨幣政策的限制性足以將物價降低至 2% 的目標。

前一日，達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 表示，近期美債殖利率的飆升，可能意味著聯準會再度升息必要性降低。聯準會副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 也暗示，美國長期公債殖利率可能會阻止聯準會進一步上調短期政策利率。

不過，聯準會理事沃勒 (Christopher Waller) 週二指出聯準會將致力於將通膨降至 2% 目標的任務，他未就貨幣政策與經濟現況作出明確表態。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari) 表示，他還不相信長債殖利率飆升會減少進一步升息必要性，並表示這取決於近期借貸成本上升的推動因素。

地緣方面，中東局勢動盪，以色列遭到巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」，大規模的陸空聯合攻擊，以色列也正式對哈瑪斯宣戰，史無前例召集 30 萬名後備軍人。

美國總統拜登週二譴責哈瑪斯，稱巴勒斯坦激進組織對以色列發動的襲擊是純粹的邪惡行為，並強調美國對以色列的支持。美國國務院週二表示，國務卿布林肯將於本週前往以色列，與以色列進行討論。

美股週二 (10 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊中僅能源股收低，公用事業、非必需消費品和材料領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 1.09%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.34%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.26%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.95%。

道瓊成分股逾半收紅。波音 (BA-US) 上漲 2.67%；可口可樂 (KO-US) 上漲 2.17%；3M (MMM-US) 上漲 1.79%；Merck (MRK-US) 跌 0.85%；旅行家 (TRV-US) 跌 0.63%。

費半成分股普遍收高。高通 (QCOM-US) 漲 0.46%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.16%；美光 (MU-US) 跌 0.59%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.89%；AMD (AMD-US) 上漲 1.91%；德儀 (TXN-US) 漲 0.60%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.82%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.31%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.03%。

企業新聞

百事可樂 (PEP-US) 走高 1.88% 至每股 164.40 美元。百事可樂週二公布第三季財報優於預期，調整後每股純益為 2.25 美元，營收為 234.5 億美元，而分析師預測每股純益為 2.15 美元，預估營收為 233.9 億美元。

Palantir (PLTR-US) 收紅 1.08% 至每股 17.80 美元，該公司贏得美國陸軍價值 2.5 億美元的合約，致力於到 2026 年開發人工智慧 (AI) 和機器學習能力。

Netflix (NFLX-US) 下滑 3.27% 至每股 373.32 美元， 根據 The Information 援引消息人士消息報導，Netflix 先前人士異動希望加速廣告部門的發展，但約 6 月份左右，有人指出 Netflix 的廣告銷售額和廣告支援的訂戶數量約為 2023 年內部預測的一半。Netflix 定於 10 月 18 日收盤後公布第三季財報。

華爾街分析

BMO 資本市場策略師 Benjamin Jeffery 表示：「鑑於近期美債殖利率飆升後金融狀況大幅收緊，政策制定者已開始承認採取進一步政策行動的必要性降低，這可能減少了人們對進一步升息的擔憂。」

Wilmington Trust Corp 經濟學家 Luke Tilley 稱：「如果該數據顯示經濟正在降溫，美債殖利率將進一步下降，表示就業增長似乎強勁，薪資增長放緩，人們動用了儲蓄。」

市場數據公司 EPFR 研究總監 Cameron Brandt 認為：「市場及其參與者仍然有些不確定如何應對地緣政治以及給予它多少重視。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主