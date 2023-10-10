AMD將收購AI軟體新創公司 以追趕輝達

AMD (AMD-US) 周二 (10 日) 表示計畫收購一家名為 Nod.ai 的人工智慧 (AI) 新創公司，以強化其軟體能力。

為了追趕競爭對手晶片製造商輝達 (Nvidia)(NVDA-US)，Advanced Micro Devices 計劃大力投資該公司先進 AI 晶片所需的關鍵軟體。經過十多年的耕耘，輝達透過其生產的軟體以及軟體開發者生態系統，在 AI 晶片市場建立了強大的優勢。

AMD 誓言要投資並建立統一的軟體集合，為該公司生產的各種晶片提供支援。

AMD 總裁彭文迪 (Victor Peng) 接受《路透》採訪時表示：「我們正在執行這項策略。」「並透過內部投資和外部收購來實現這一目標。」

收購 Nod.ai 符合該策略，因為其技術使公司能夠更輕鬆地部署針對 AMD 晶片進行調整的 AI 模型。Nod.ai 將其技術出售給大型資料中心營運商以及其他客戶。

AMD 並未透露交易條款。根據 PitchBook 的數據，總部位於加州聖克拉拉的 Nod.ai 已籌集約 3650 萬美元。

彭文迪表示，今年稍早時 AMD 創建了 AI 部門，負責收購 Nod.ai。該團隊雇用約 1500 名工程師，其中絕大多數與軟體相關；AMD 計畫繼續擴大團隊規模，今年再招募 300 名工程師，並在 2024 年增加更多人員。

AMD AI 事業部資深副總裁波帕納 (Vamsi Boppana) 表示：「我們一直在快速發展，明年也有計劃。」

彭文迪表示，對 Nod.ai 的收購是該公司過去幾個月內的第二次收購。當在問及該公司是否計劃通過額外收購來加強其投資組合時，他說：「我們一直在尋找目標。」