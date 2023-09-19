AMD推新版Kria K24系統模組 加速邊緣創新

超微 (AMD-US) 今 (19) 日宣布，推出 AMD Kria K24 系統模組 (SOM) 和 KD240 驅動入門套件，為 Kria 自行調適 SOM 及開發人員套件產品組合的最新產品。

AMD 表示，Kria K24 SOM 以小尺寸提供高能源效率運算，導向成本敏感型工業和商業邊緣應用。先進的整合扇出型 (InFO) 封裝令 K24 尺寸僅為信用卡一半大小，並且功耗是與連接器相容、更大尺寸 Kria K26 SOM 的一半。

K24 SOM 提供高確定性和低延遲，為邊緣運算密集型數位訊號處理 (DSP) 應用中使用的電氣驅動和電機控制器供電。主要應用包括電機系統、工廠自動化機器人、發電、電梯與火車等大眾運輸、手術機器人和磁振造影 (MRI) 床等醫療設備以及電動汽車充電站。

AMD 結合 KD240 驅動入門套件這款開箱即用且基於電機控制的開發平台使用時，產品可提供使用 K24 SOM 進行量產部署的無縫路徑。使用者無需具備 FPGA 程式化設計專業知識即可快速啟動並執行，從而加快電機控制和 DSP 應用上市時程。

核心垂直式市場全球副總裁 Hanneke Krekels 表示，AMD Kria K24 SOM 和 KD240 開發平台奠基於 Kria SOM 產品組合帶來的突破性設計體驗，為機器人、控制、視覺 AI 和 DSP 應用提供解決方案。

系統架構師必須同時滿足日益增長的效能和能源效率需求以及降低成本。K24 SOM 以小尺寸提供卓越每瓦效能，將嵌入式處理系統的核心元件安裝在單塊量產就緒型板卡上，加速上市時程。

許多工廠都有數百台電機為驅動生產線和其它設備的機器人供電。根據估計，全球工業總電量中約 70% 與電機和電機驅動系統相關。因此，即使驅動系統效率提升 1%，也會對營運開銷和環境產生顯著的積極影響。

Rev Robotics 執行長 Greg Needel 表示，AMD Kria SOM 產品組合已助力打造用於導向大眾的機器人和工業邊緣應用的強大硬體，很高興看到全新 K24 SOM 和 KD240 入門套件擴展該產品組合。