美國大型消費性銀行獲利可望受惠高利率 投資銀行繼續不振

分析師表示，美國大型銀行的消費貸款部門獲利可能在第 3 季上升，而投資銀行部門仍面臨交易下滑。

摩根大通 (JPM-US) 將於周五 (13 日) 鳴槍起跑美國大型銀行的財報。LSEG 預測顯示，預計每股獲利 (EPS) 較上年同期成長約 25%。

根據 LSEG 估計，高盛 (GS-US) 和花旗集團 (C-US) 的每股獲利預計將分別下降 35% 和 26%。摩根士丹利 (MS-US) 的每股獲利預計也會下降。

富國銀行 (Wells Fargo) 分析師梅奧 (Mike Mayo) 表示，「本季重點是利率持續上升。」「它們將影響銀行的融資、貸款、借款人償還貸款的能力、證券損失和資本要求。」

美國銀行分析師普納瓦拉 (Ebrahim Poonawala) 調升獲利預期。他表示，美國最大的銀行摩根大通「最有能力」應對更高的利率，並可能以強於預期的業績給市場帶來驚喜。

美國雇主 9 月增加了 33.6 萬個職位，恢復了疫情期間的招聘熱潮，這可能為聯準會再次升息提供支援。再次升息以及借貸成本持續上升，可能會給剛開始的交易復甦潑冷水。

華爾街的執行長們將包括軟銀旗下 Arm Holdings (ARM-US) 在內的一些首次公開募股 (IPO) 的回歸，視為市場在低迷數月後復甦的跡象。以色列戰爭的爆發可能進一步打擊市場情緒。

巴克萊銀行分析師戈德伯格 (Jason Goldberg) 表示：「目前的環境是建設性的，到年底投資銀行費用往往會更高。」他表示，資本市場可能要到 2024 年才會出現更廣泛的改善。

雖然樂觀情緒重燃，但投資銀行活動仍低迷。Dealogic 的數據顯示，第 3 季全球投資銀行費用較去年同期下降近 17% 至 152 億美元。

美國公債殖利率飆升可能會進一步動搖市場，打擊投資人信心，並為帳面上持有大量證券的銀行帶來一些風險。

隨著利率上升，債券價格下跌，這意味著如果銀行出售債券就會實現帳面損失。矽谷銀行今年 3 月因證券投資組合損失而倒閉後，投資人開始關注整個產業債券持有帳面損失的風險。

高盛銀行業分析師理拉姆斯登 (Richard Ramsden) 估計，第 3 季整個銀行業的未實現證券損失將「大幅增加」至 6700 億美元。根據聯邦存款保險公司 (FDIC) 的數據，第 2 季的數字為 5580 億美元。

其中，美國銀行 (BAC-US) 持有至到期的證券投資組合存在超過 1000 億美元的未實現損失，這導致其股價承壓。其股價是美國六大銀行中表現最差的，今年至今下跌 21%。

今年稍早發生的三起銀行倒閉擾亂了整個產業，區域銀行的獲利也將繼續成為焦點。

Main Street Research 投資長丹默特 (James Demmert) 寫道：「投資人應該對地區性銀行非常小心，這些銀行與脆弱的商業房地產貸款市場有更多聯繫，而且一些地區性銀行的資產負債表較弱，這點令人擔憂。」

大型銀行的消費者部門預計仍將是獲利亮點。銀行高層最近幾周指出，即使購買步伐放緩，但強勁的就業市場支撐了家庭支出。

消費者貸款拖欠率也有所上升，但仍處於歷史低點。

拉姆斯登表示：「這仍然是信貸正常化，而不是真正擔心信貸損失達到衰退水平。」整體來說，「我們又回到投資人認為利率將在更長時間內保持在較高水平的環境。」