美股重點新聞摘要2023年10月10日

今日操盤前瞻

中國 9 月社會融資規模、M2 貨幣供給、人民幣各項貸款餘額

蘋果 2024 年推出 OLED 版 iPad Pro

市場研究公司 Omdia 週一 (9 日) 指出，蘋果將徹底改造其 iPad 產品線，明年推出的新一代 iPad Pro 將首度使用 OLED 面板, iPad Pro 有望成為首款使用該技術的蘋果平板電腦。閱讀全文...

特斯拉 9 月中國製電動車銷量年減近 11%

中國乘聯會數據週一 (9 日) 顯示，特斯拉 (TSLA-US) 9 月中國製電動車銷量年跌 10.9% 至 7 萬 4073 輛，中國製 Model 3 及 Model Y 銷量較前一個月下滑 12%。特斯拉 (TSLA-US) 週一小跌 0.33% 至每股 259.67 美元。閱讀全文...

Fed 二把手傑佛森：美債殖利率攀升是對利率保持謹慎的原因

美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 周一 (9 日) 暗示，美國長期公債殖利率可能會阻止 Fed 進一步上調短期政策利率，並讓金融市場取代 Fed 正式的貨幣政策舉措。長期公債收益率上升會直接影響到家庭和企業的融資成本。閱讀全文...

高盛：美債殖利率飆升將衝擊美國 GDP 但不足以導致經濟衰退

彭博周一 (9 日) 報導，高盛經濟學家表示，過去幾周美國公債殖利率飆升至歷史新高水準，將抑制經濟成長並播下金融風險的種子，但該行仍不認為會造成經濟衰退。閱讀全文...