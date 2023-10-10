特斯拉9月中國製電動車銷量年減近11%

中國乘聯會數據週一 (9 日) 顯示，特斯拉 (TSLA-US) 9 月中國製電動車銷量年跌 10.9% 至 7 萬 4073 輛，中國製 Model 3 及 Model Y 銷量較前一個月下滑 12%。特斯拉 (TSLA-US) 週一小跌 0.33% 至每股 259.67 美元

與此同時，特斯拉中國競爭對手比亞迪 9 月在中國交車量激增，月增 42.8% 至 28 萬 6903 輛，去年同期約 20 萬輛。

特斯拉 9 月中製電動車銷量年減近 11% (圖：shutterstock)

特斯拉銷量下滑的消息傳出一週前，特斯拉宣布第三季汽車交車量低於第二季的交車量和產量。

特斯拉表示：「正如最近的財報電話會議所討論的那樣，銷量連續下降是由於工廠升級計畫停工造成的。公司 2023 年銷量目標保持約 180 萬輛汽車不變。」

產量下降並不是投資者希望看到的，但特斯拉最近在歐洲和中國改款 Model 3 。Model 3 改款版本預計將於今年稍晚在美國上市。花旗分析師指出，改款汽車到來給舊款 Model 3 的銷售帶來了壓力。

華爾街預計特斯拉第四季交車量將達到 48 萬 5000 輛，使今年迄今的總交車量超過 180 萬輛，年增約 40%。

特斯拉 10 月 6 日在美國大幅下調部分 Model 3 和 Model Y 車輛的價格。該公司將於 10 月 18 日公布第三季財報。