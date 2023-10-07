鴻海9月營收、Google推新品、美非農就業超預期 本周大事回顧

鴻海本周公布 9 月營收，受惠蘋果新機上市前拉貨，營收跳增 6 成，Google 也推出最新一系列手機、手錶等產品，與蘋果較勁意味濃厚，美國勞工部周五也公布 9 月非農就業數據，新增人數達 33.6 萬，遠超市場預期，以下為本周大事回顧：

鴻海 9 月營收 6607 億元月增 6 成 Q3 達 1.54 兆元季增 18%

鴻海 (2317-TW) 週三公告 9 月營收，在蘋果 iPhone 15 系列新機發布上市帶動拉貨下，營收 6607.4 億元，月增 60%、年減 16.7%；第三季營收 1.54 兆元，季增 18.4%、年減 11.6%；累計前 9 月營收 4.3 兆元，年減 7.6%。

鴻海 9 月、第三季及累計營收均為同期次高，展望第四季，公司認為，下半年為資通訊產業傳統旺季，營運會逐季加溫，預計第四季將較第三季顯著成長。

Google Pixel 8 手機等新品齊發 與蘋果較勁意味濃厚

Alphabet 旗下 Google 周三推出一系列新產品，包括 Pixel 8 系列手機、Pixel Watch 2 智慧手錶，還有升級版且有新色款的 Pixel Buds Pro。值得注意的是，兩款新手機搭載 Google 最新的行動裝置處理器 Tensor G3，該款晶片強調在人工智慧 (AI) 的應用。

美國 9 月非農就業超預期新增 33.6 萬人 Fed 今年可能再次升息

美國勞工部周五公布數據顯示，9 月非農就業新增人數報 33.6 萬，遠超市場預期的 17 萬人和修正後前值 22.7 萬人，創今年年初以來最大增幅，另外當月失業率升至 3.8% 但與前值持平，平均時薪增速則放緩。

9 月非農新增就業人數意外增加，表明勞動力市場仍強勁，可能成為支撐聯準會 (Fed) 再次升息的理由。

〈電子五哥營收〉緯創 9 月 778 億元月增 6% 英業達 475 億元月增 2%

電子代工大廠相繼公告營收，緯創 (3231-TW) 周五公告 9 月營收 778.82 億元，月增 6.8%；年減 16.7%；英業達 (2356-TW)9 月營收 475.29 億元，月增 2.3%、年減 6.8%。

美中科技戰擴大 RISC-V 可能成新戰場

路透周五 (6 日) 報導，在美中科技戰爭的新戰線上，拜登政府正面臨來自一些議員的壓力，要求限制美國公司開發一種在中國廣泛使用且不受限制的晶片技術——此舉可能會顛覆全球科技行業的跨境合作方式。

長榮看海運市況提海嘯論 估明年供需失衡 總座喊沉重

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 週五召開法說會，總經理謝惠全對海運市場看法不樂觀，並表示「聽我的聲音就知道，沉重」，預計第四季需求會走跌、價格持平，「表現較第三季弱的可能性非常大」，而明年供給成長較今年更大，市場仍面臨相當的挑戰。