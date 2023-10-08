食品股王德麥Q3營收改寫歷史次高 年增近1成

食品股股王德麥 (1264-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2023 年 9 月營收 5.48 億元改寫今年新高，也爲僅次於去年 12 月的單月歷史次高紀錄，月增 4.86%，年增 18.24%，而第三季營收 14.69 億元，季增 6.13%，年增 9.07%，也是僅次於去年第四季的單季次高。

德麥 2023 年 1-9 月營收 42.08 億元，年增 11.3%。而第四季爲傳統旺季，營運猶可期。

德麥 2023 年上半年營收 27.39 億元，毛利率 33.79%，年減 1.93 個百分點，稅後純益 3.04 億元，創歷年同期新高，年增 6.04%，每股稅後賺 9.02 元。

德麥 2023 年第三季起營收的續成長，且依原物料走勢來看，成本壓力將稍降。

德麥 2023 年第二季稅後純益以 1.69 億元改寫單季歷史次高紀錄，季增 2.5%，每股純益 4.56 元，上半年稅後純益 3.04 億元，創歷年同期新高，年增 6.04%，每股稅後賺 9.02 元，也可望成為食品股每股獲利王。

德麥預估第三季起營收將續成長，且依原物料走勢來看，成本壓力將稍降。

德麥總經理吳文欽表示，今年對中國大陸市場訂下增加成交客戶數以及提高自製產品的銷售比重兩大目標，預估 2023 年營收將再突破 2022 年的 53.41 億元而創新高，且依原物料走勢來看，成本壓力將稍降。

德麥客戶有烘焙、餐飲、飯店、冰品產業，德麥今年在兩岸、馬來西亞、港澳等四大市場同步發動攻勢。