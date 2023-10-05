谷歌Pixel 8手機等新品齊發 與蘋果較勁意味濃厚

Alphabet 旗下 Google 周三 (4 日) 推出一系列新產品，包括 Pixel 8 系列手機、Pixel Watch 2 智慧手錶，還有升級版且有新色款的 Pixel Buds Pro。值得注意的是，兩款新手機搭載 Google 最新的行動裝置處理器 Tensor G3，該款晶片強調在人工智慧 (AI) 的應用。

有分析認為，Google 這次從手機到耳機都有意向蘋果 (AAPL-US) 產品較勁，例如手機的螢幕規格、可透過臉部辨識進行支付、手機售價，手錶的監測、皮膚溫度傳感器以及緊急呼救功能，乃至耳機的升級功能，都和蘋果的系列產品功能相仿。

這次 Pixel 系列新品推出是 Google 進軍市場的最新嘗試，雖然自家的安卓 (Android) 作業系統在手機等行動設備領域占有一席之地，然而硬體設備僅占營收的一小部分。Counterpoint Research 數據顯示，今年第二季 Google 在美國智慧手機是占率僅 3%，相較之下蘋果則有 55%。

IDC 分析師 Ryan Reith 認為，Google 在今天的發表會中聚焦發出 AI 進駐行動裝置的訊息，而 AI 應用於設備或客戶端將是該行業未來的一個重要話題。倘若有強大的行銷支持，Google 可以憑藉這一新品陣容提高是占，尤其是在美國。

截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 周三盤中股價上漲 1.87%，每股暫報 134.90 美元。

Pixel 8 與 Pixel 8 Pro

(圖：Google)

兩款手機都搭載 Tensor G3 晶片，該款晶片在架構上全面升級，為第一代 Tensor 兩倍，能提供豐富 AI 應用，例如「魔術降噪」可消除影片中的背景噪音、完美合照利用連拍與圖像運算，可將團體照中的每個人呈現最佳表情，還有「魔術修圖」可視為魔術橡皮擦的進階版，除了可消除物件還能移動物件重新排列。其中 Pixel 8 一縮減螢幕尺寸至 6.2 吋，整體更為緊湊，而 6.7 吋的 Pixel 8 Pro 則不再使用曲面螢幕。

(圖：擷取自 Google)

值得注意的是， Pixel 8 與 Pixel 8 Pro 除上市即搭載 Android 14 ，還將提供達 7 年的支援周期，在 2030 年前可持續獲得系統與安全性升級。

(圖：Google)

兩款手機將於 10 月 12 日上市，即日起開放預購，台灣兩款機型僅有曜石黑提供 256GB 配置，預購 Pixel 8 即可獲得 Pixel Buds Pro 、預購 Pixel 8 Pro 即可獲得 Pixel Watch 2 ； Pixel 8 Pro 提供海灣藍、曜石黑與陶瓷米 3 色， 128GB 建議售價新台幣 33,900 元 (以下單位皆同)， 256GB 建議售價 35,900 元； Pixel 8 提供霧灰色，曜石黑與玫瑰粉， 128GB 建議售價 24,900 元， 256GB 建議售價 26,900 元。

Google Pixel Watch 2

(圖：Google)

新款 Pixel Watch 2 搭載速度更快、功耗更低的高通 (QCOM-US) Snapdragon W5 Gen 1(Snapdragon Wear 5100) 晶片，並採用了新的鋁制框架，重量減輕了約 10%。該款手錶還強化心率監測儀、快速充電和皮膚溫度感測器，以及跌倒檢測和快速呼叫緊急服務的能力。

Google Pixel Watch 2 錶帶有海灣藍、曜石黑、霧灰色、陶瓷米 4 種顏色；售價方面，4G LTE 加藍芽版售價為 12,990 元，藍芽版則為 10,990 元，即日起開放預購。

Pixel Buds Pro 升級

(圖：擷取自 Google)

Pixel Buds Pro 推出「Clear Calling」功能減少通話過程的背景噪音，而且不用開啟會自動處理，另外名為「Super Wide Band」藍牙技術，讓通話傳輸的頻寬翻倍，對話聲音變得更自然。

Pixel Buds Pro 將能夠偵測用戶何時開始說話，會自動切換至環境音模式，並且暫停音樂，對話結束後再繼續播放、開啟降噪模式。此外 Google 還將減少減少 50% 的連線延遲，尤其是在遊玩特定手遊的時候。

雖然 Google 這次並未推出新款耳機只有升級功能，但 Pixel Buds Pro 將額外加碼天空藍、陶瓷米兩種顏色，不過台灣官網僅上架陶瓷米，價格維持在 5,990 元。現有耳機用戶可透過「Feature Drop」功能升級，而購買全新耳機的用戶則直接擁有新功能。