南韓稱Google、蘋果濫用主導地位 可能開出共計680億韓元罰單

南韓電信監管機構周五 (6 日) 表示，Alphabet Inc. (GOOGL-US) 旗下的 Google 和蘋果 (AAPL-US) 濫用了其在應用程式市場的主導地位，並警告，兩家公司可能會面臨合計 680 億韓元 (5047 萬美元) 的罰款。

南韓通訊委員會 (KCC) 在聲明中表示，這兩家科技巨頭強迫應用程式開發商採用特定的付款方式，並造成不公平的 App 審查延遲。

聲明稱，KCC 正在通知這些公司採取糾正措施，並將審議罰款事宜。

對此 Google 官方回應稱，自 2022 年 8 月開始實況調查以來，公司一直與 KCC 密切合作，解釋公司如何遵守新法律，同時確保透過替代計費方式，繼續為用戶提供安全、高品質的體驗。

Google 表示，KCC 今天公布的是「預先通知」，Google 將進一步審查並做出回應，一旦監管機構做出最終的書面決定，公司還會再仔細審查，以評估下一步的行動。

蘋果暫未發表評論。

2021 年，南韓通過了《電信商業法》修正案，禁止應用商店業者強迫軟體開發商使用其支付系統。

KCC 表示，Google 和蘋果強制執行某些支付方式，以及蘋果 “向國內應用程式開發商歧視性收費”，可能會破壞該法律促進公平競爭的目的。

KCC 表示，在聽取了這些公司的意見後，監管機構可能會決定處以最高 680 億韓元的罰款，其中包括 Google 的 475 億韓元和蘋果的 205 億韓元。