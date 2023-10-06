台灣創新科技實力不容小覷 全球百大科研囊括12個獎項僅次於美國

台灣的創新科技實力不容小覷，全球百大科技研發獎日前公布得獎名單，經濟部獲獎 9 項、數位發展部獲獎 2 項、國家原子能科技研究院獲獎 1 項，合計在創新科技囊括 12 個獎項，獲獎數在全球排名第二，僅次於美國。

經濟部今 (6) 日在台北國際會議中心舉辦「創新科技 榮耀國際 2023 R&D100 Awards(全球百大科技研發獎) 獲獎記者會」。經濟部次長林全能表示，經濟部支持的研發成果已連續 16 年榮獲全球百大科技研發獎，累積達 84 個獎項，提升台灣科研實力在全球的能見度。

經濟部表示，今年台灣創新科技囊括 12 個獎項，獲獎數更居全球第二，其中工研院獲獎 8 項，僅略少於研發經費為工研院 3 倍的美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室 (Los Alamos National Laboratory)，超越麻省理工學院、杜邦、3M、NASA 研究中心等國際領導機構 / 廠商，顯示我國創新科研領先國際的實力。

而今年由經濟部所支持的科專成果，全數都已分別與信力生技、仁寶電腦、達邁科技、高鋒工業、旭宇騰精密科技、台灣中油、和碩聯合科技、世大化成、全興工業、佳欣材料等廠商合作，落實創新成果產業化，為產業創造經濟價值。

統計經濟部科專成果今年斬獲 9 項大獎，呼應全球淨零排放、智慧製造、精準醫療等趨勢，其中淨零排放部分，工研院與全球前四大聚醯亞胺薄膜 (Polyimide，PI) 生產大廠達邁科技，共同開發「PI 膜綠色製程 - VOCs 近全循環利用」，以高效率分離純化技術，解決傳統製程中揮發性有機物 (VOCs) 逸散、廢水與溶劑回收問題，實現從原料到原料的循環，VOCs 回用率達 99%，溶劑回收率超過 95%，協助企業在實踐淨零排放也能降低成本增加效能。

此外，今年有 3 項生醫技術獲獎，這已是連續第 5 年生醫成果拿下全球百大科技研發獎，顯示台灣的生醫研發實力已具國際級水準。