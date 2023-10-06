光隆未見成衣追加訂單熱潮 9月及Q3營收均年減逾30%

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 因成衣今 (2023) 年追加單熱潮未現，且旺季提前結束，造成 9 月及第 3 季營收，與去年相比減少幅度均逾 30%。光隆不畏市場短期雜音，對於戶外機能產品市場長期發展依舊樂觀看好，除持續擴增產線外，明年計劃擴增新品項及再引進新品牌客戶，為明、後年的營運成長動能增添柴火。

光隆今 (6) 日公布 9 月營收 6.8 億元，月減 1.13%，年減 30.83% ; 第三季營收 21.85 億元，季減 11.46%，年減 31.93%，2023 年前 9 月營收 63.99 億元，年減 21.51%。

光隆主管指出，今年的營收衰退，主要是鑑於去年底北美急凍，預期在今年第一季應有追加單湧現，但最終未出現，也使得成衣今年旺季較往年提早一個月結束，導致第三季的營收表現相比以往疲弱；隨著進入傳統淡季，第四季營收季減幅度則同歷年一般，預期維持在 30% 上下。

光隆對於戶外機能產品市場的長期發展，依舊樂觀看好，除持續擴增成衣產線規模外，預計明年仍續計劃再引進 3-5 個新客戶為目標，使得今、明年新客戶帶來的訂單效益，估計可以達成衣明年全年營收的 10%。

光隆同時指出，另外明年也計劃擴增戶外機能品項 ─「帳篷」，目前已進入開發階段，將可繼功能性睡袋開拓成功後，再成為成衣業務部門新利器。