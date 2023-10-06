明揚及母公司明安9月營收仍較8月成長 但明揚產能已歸零

已因工安事故遭打人全額交割股的高爾夫球製造商明揚 (8420-TW)，今 (6) 日公布 9 月營收爲 2.35 億元，仍較 8 月成長 0.5%，但明揚屏東科技產業園區廠房在 9 月 22 日爆炸、起火，園區內的一廠、二廠及三樓增建工程工地目前已全面停工，產能已歸零。

明揚 2023 年 9 月營收爲 2.35 億元，月增 0.5%，年減 26.18%，第三季營收 7.31 億元，季減 30.88%，年減 22.63%，累計 2023 年 1-9 月營收 27.76 億元，年增 8.22%。

明揚 9 月 22 日的爆炸案，造成 10 死 111 傷，明揚粗估廠房、設備等損失達 10.28 億元，產險理賠正接洽中；同時，已下單的客戶端都表示能體諒訂單取消，且無提出相關賠償的請求。

明揚母公司明安 (8938-TW) 今同步公布 9 月營收 9.2 億元，月增 12.31%，年減 42.3%，2023 年第三季營收 25.8 億元，季減 16.99%，年減 48.2%，2023 年 1-9 月營收 106.73 億元，年減 31.07%。

明安對明揚國際持股 52.12%，並納入合併報表，分析明安集團營運包括高爾夫球具、複合材料及明揚國際生產的高爾夫球，其中高爾夫球具 65% 營收、高爾夫球占 20%，複合材料占 15%。明揚產能的折損，也將影響並造成明安的業績表現受挫。

今天明揚股價上漲 3.8 元或 6.08%，以 66.3 元作收，而明安股價上漲 2 元 2.82%，收盤價報 72.9 元。