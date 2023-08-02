國內首家 台達電350kW直流超快充獲經濟部標檢局VPC驗證

台達電 (2308-TW) 今 (2) 日宣佈 350kW 直流超快充電樁通過經濟部標檢局「電動車充電設備」自願性產品驗證 (VPC)，成為全台首台 300kW 以上充電設備等級中通過國家標準驗證的直流充電樁，並符合台電對充電樁用電申請的新增規範。

台達電動車充電方案事業部處長方冠輝表示，公司持續關注政策法規和趨勢，不斷精進研發、生產製造與技術服務，350kW 直流超快充電樁能在最短時間內通過安規、電磁相容、通訊協定等自願性驗證，未來會持續提升生產與運維服務量能，幫助充電站營運商永續經營。

台達電表示，因應電動車電池演進與市場快充需求，350kW 直流超快充電樁已獲得國際眾多策略夥伴選用，台灣則首先安裝在國道三號關西服務區，並已通過電能計量檢定，成為全台第一座符合標檢局認證之國道充電站。

台達電表示，年底前將會在國道蘇澳、泰安、仁德等服務區設置充電樁，提供南北往來的電動車、電動巴士快速補電，第四季台灣正式上市後，將進一步提高台灣電動車快充站密度。

台達電表示，350kW 直流超快充電樁採用水冷槍線，達到 540A 輸出電流、實現單槍 350kW 高速充電能力，只需 10 分鐘即可補充約 250-300 公里的行駛里程，並支援 CCS1、CCS2 等主流充電規格。

另外，350kW 充電樁具有最高 96% 的電源轉換效率，有效減少充電過程中的電力損耗，營運管理方面，350kW 超快充電樁符合電動車充電設備電能計量檢定規範，滿足新設充電站建站要求。