台灣鷹眼「狠準」直逼美職！經部推AI科技助運動產業高值化 將引資30億創75億產值

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-17 18:43

經濟部產業技術司今（17）日舉辦「運動科技研發成果」記者會，聚焦跨業、跨域、新創，並展出五大創新成果，從訓練、觀賽到防護全面升級，打造「Sports Everywhere」的新世代智慧運動場景，自 112 年啟動的「運動 × 科技行動計畫」經費約 5 億，將衍生產值約 75 億元，「棒球科技—台灣鷹眼」，投球軌跡誤差小於一公分，精準度直逼美職系統，已導入天母、洲際、大巨蛋等專業球場，並協助偏鄉紅葉少棒導入科學化訓練。

工研院「棒球科技-台灣鷹眼」自動追蹤投球軌跡、轉速與位移，堪比美國職棒的鷹眼系統。圖為NiceSports好的運動總經理張泰山示範投球。（圖：經濟部提供）

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，此計畫依據行政院「台灣運動 x 科技產業策略 (SRB) 行動方案」執行，鎖定「運動產業科技化」與「科技產業運動化」主軸，所展出棒球、高爾夫球、自行車與登山等創新研發成果，以台灣優勢運動項目領頭，朝「技術領先」、「產值倍增」，逐步建立台灣運動科技新興產業生態，邁向國際新藍海市場為目標。

在「運動產業科技化」上，台灣人相當熱愛登山，已形成全民戶外運動文化，所以安全登山需求明顯上升，這次所展示之「科技登山人—科技留守人平台（MountLink）」結合無基站超距通訊與 SOS 警示，已與政府及消防單位合作，全面強化山域安全。

台灣是自行車王國，且擁有完整產業鏈，從整車製造到零組件都有高度競爭力，「室內騎乘訓練系統」之成果，則透過訓練台與互動軟體整合，讓教練能即時掌握坡度與選手體能變化，提升訓練精準度。這些成果展現從研發、產業化到跨域鏈結，預期未來臺灣會有更多智慧騎乘產品出現。

在「科技產業運動化」，所展示之「智慧高球服務系統」，首創可攜式複合感知一體機，能即時提供揮桿動作回饋，並以輕量化設計大幅縮短建置時間，適用於各類高爾夫場域，引領高球訓練走向行動化與智慧化，並帶動國內設備製造業者投入研發升級為方案供應商。

同時，「高爾夫 AI 虛擬教練」及「體適能 AI 檢測與訓練服務」可全面分析選手動作與體能狀態，並自動生成個人化訓練方案，協助民眾自學，也支援教練進行專業指導。已於 2025 世界壯年運動會實際導入揚昇球場及霧峰球場。

郭肇中強調，從原鄉到城市、從一般民眾到國手級選手，這些運動產業科技化之創新服務證明科技正讓每個人都能以更智慧、更安全的方式投入運動生活，並以軟硬整合虛實融合運動，打造之典範應用範例與創造運動高值化方案。

經濟部技術司表示，經濟部將持續攜手工研院、資策會、自行車中心等研發法人，並結合地方政府與企業，共同打造從場域驗證到國際市場的創新生態，讓「科技運動、全民參與」成為台灣的新日常，也讓台灣的運動，從運動裝置、智慧應用、到數據服務引領運動器材設備業升級、戶內外場域科技化到賽事服務創新應用，以實現以虛實融合科技與應用達「 技術領先 - 尖端育樂示範場域 」、「 產值倍增 - 推動運動科技兆元產業 」、「 全民活力 - 健康加分體驗升級 」之願景。