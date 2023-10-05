特斯拉交車成績黯淡 股價卻漲逾5% 巴隆：早已預告 空頭自食惡果

特斯拉 (TSLA-US) 周三 (4 日) 大漲近 6%，但除了周一令人失望的交車成績以外，沒有任何重大消息，《巴隆周刊》專欄作家 Al Root 認為，這可能歸功電動車空頭。

特斯拉周三大漲 14.63 美元或 5.93%，收每股 261.16 美元，遠高於大盤當日表現。該股今年迄今已上升 112%。

特斯拉公布第三季交付量約為 43 萬輛，由於比華爾街的普遍預期低約 2.5 萬輛，自公布後股價下跌約 2%。儘管如此，投資人似乎早已做好迎接疲弱業績的準備，在特斯拉公布第二季財報以來，其股價約已下跌 14%。在第二季財報電話會議上，特斯拉高層表示，第三季因應維修計畫，產量將下降。

交付數據疲弱這一點似乎先前已在價格上反映出來，但空頭可能沒料到這點，恐因此自食惡果。根據彭博報導，在交付數據即將公布前，空單餘額逐漸增加約 700 萬股，因此空頭回補可能是該股上漲的原因之一，因為回補力道造成價格上漲，引發更多賣空者購買股票。

賣空研究分析公司 S3 Partners 董事總經理 Ihor Dusaniwsky 周一寫道，過去 30 天內賣空增加且以市價計 (MTM) 利潤較大的股票，隨著賣空者試圖兌現獲利，可能會在年底市場反彈時出現空頭回補。根據其追蹤，空頭 9 月大約賺進 7 億美元。

除了空頭回補，另一個推漲特斯拉股價的可能性是：該股站上 50 日移動平均線 (MA) 上方。該股過去兩周來大部分的時間低於 50 日移動平均線。交易者喜歡觀察移動平均線來判斷投資人情緒。

但這些理由恐怕都不是最棒的解釋，特斯拉股票向來具高度波動性，近幾個月的波動性更是 S&P 500 指數的 3 倍多，這使該股具備單日大漲或大跌的能力。因此，現在起至特斯拉 10 月 18 日公布第三季財報期間，投資人恐須做好準備迎接更多波動。