老債王：投資人應該在短期內避開股票和債券

曾被譽為債券天王的「老債王」葛洛斯 (Bill Gross) 在一份報告中表示，他不再認為債券是一項有吸引力的投資，而目前也不適合投資股票。

葛洛斯在周三發布的最新投資展望中表示：「針對未來總回報而言，我避開股票和債券。」不過，他在報告中推薦了 2 檔個股，分別是動視暴雪 (ATVI-US) 和 Capri Holdings (CPRI-US)。

微軟 (MSFT-US) 近期已同意收購動視暴雪，預計交易將在未來幾週內完成。微軟在近期贏得了與美國聯邦貿易委員會的一場法庭訴訟，該委員會曾試圖阻止這筆交易。另外，Capri 則是將被 Tapestry 所收購，後者擁有包括 Coach 在內的時尚品牌。

葛洛斯也提及了 Master Limited Partnerships(MLP-US)，該公司主要為投資人提供稅收優惠和投資石油和天然氣產業的機會。不過葛洛斯也承認，隨著油價下跌該公司股價有點偏高。

針對近期債券市場方面，葛洛斯抱持悲觀情緒，因為他預期聯準會主席鮑爾難以在短時間內大幅降低通膨，通膨率似乎徘徊在 3% 以上。「我個人認為，面對未來 3% 的通膨，鮑爾不願意或能夠短期大幅降低利率。」

去年夏天，通貨膨脹率飆升至 9.1%，促使 Fed 將利率從接近於零的水準提高到今天的 5% 以上。 近幾個月來，已將物價增速放緩至 4% 以下，但通膨仍高於 2% 的目標。

葛洛斯先前就曾表示，在近期美股反彈之後，他已賣掉了所持的區域銀行部位，他表示，目前最具價值的資產是能源管道合作夥伴關係，它提供誘人的收益率和稅收優惠。