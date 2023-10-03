比亞迪Q3生產量超越特斯拉 拿下全球電動車產量冠軍

中國電動車製造商比亞迪 (002594-CN) 再次締造強勁的產量紀錄，第三季生產量超越特斯拉 (TSLA-US)。

比亞迪 9 月新能源車產量約 28 萬輛，較去年同期的 20.5 萬輛成績上升。中國所謂「新能源車」即插電式混合動力汽車和全電池電動汽車 (BEV) 的稱呼，但特斯拉只生產純電動車。

純電動車方面，9 月比亞迪生產量年增 71% 至 14.4 萬輛，第三季約生產 44 萬輛純電動車，年增約 67%，是中國最大的純電動車生產商和銷售商。

這點超越了純電動車全球霸主特斯拉，特斯拉第三季生產 430488 輛純電動車，年成長約 18%。由於工廠停工影響到特斯拉的交付量，第三季財報電話會議上，特斯拉表示正在安排停產以進行升級，特斯拉第二季生產 479700 輛。

過去 12 個月，特斯拉純電動車產量約 180 萬輛，優勢較大，而比亞迪約 140 萬輛。

雖然特斯拉仍以 435059 輛穩坐第三季交付冠軍，但比亞迪同期交付量僅比特斯拉少 3456 輛。過去 12 個月，特斯拉交付約 170 萬輛純電動車，而比亞迪交付約 130 萬輛。

特斯拉周一預計，今年出貨量為 180 萬輛，意味第四季將生產和銷售約 47.5 萬輛。特斯拉預期反彈，時間將證明該公司是否能重新奪回純電動車產量冠軍頭銜，或者比亞迪會拿下銷售皇冠。

由於中國電動車需求依舊強勁，因此比亞迪銷量並非全然無望打敗特斯拉，中國是全球最大的純電動車市場，約佔其全球銷量的 33%。