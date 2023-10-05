朝夕令改嚇跑品牌方！馬斯克收購以來 X平台廣告營收流失至少55%

路透報導，根據第三方數據，自特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)2022 年 10 月收購 X 公司 (前名推特) 以來，該社交媒體平台在美國的廣告月營收年減至少 55%。

X 公司一直難以留住廣告商，因為在馬斯克掌舵下，各大品牌對 X 公司朝夕令改的作法保持警惕。知情人士透露，X 執行長雅克里諾 (Linda Yaccarino) 排定周四與提供馬斯克收購資金的銀行會面，向其概述公司業務計畫。

廣告分析公司 Guideline 專司追蹤主要廣告代理商的廣告支出數據，該公司數據顯示，2022 年 12 月 X 公司的美國廣告營收較前年同期下降 78%，為收購以來最大單月降幅。

Guideline 最新數據顯示，8 月廣告營收年減 60%。X 公司拒絕就數據置評。

馬斯克此前承認 X 平台營收受創，並將此歸咎於人為的杯葛抵制活動。他上個月指責反誹謗聯盟 (ADL) 是美國廣告營收下降 60% 的主因，但他沒有提供具體時間框架。

ADL 周三以聲明駁斥馬斯克說法，並準備在該平台投放廣告，以「向 X 及其用戶傳達我們關於打擊仇恨的重要訊息。」

Yaccarino 在上周 Vox Media 的 Code 會議上表示，過去 12 周已有 1500 個品牌方重返 X 平台，前百大廣告商中約莫 90% 又回到該平台。她補充，X 公司可望明年初實現獲利。

馬斯克今年 7 月將推特更名為 X，並提供社交網路以外的各種服務，戮力將公司轉型為「超級應用程式」，即類似中國微信 app，包括建置點對點支付功能，以及增加平台上的影片內容量。