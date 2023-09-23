特斯拉股價下挫 中國市場恐是主因

特斯拉 (TSLA-US) 周五 (22 日) 跌逾 4%，本周跌近 10%，中國可能是其跌勢的背後推手。

特斯拉周五下挫 4.23%，收每股 244.88 美元，本周跌幅 9.71%。同日 S&P 500 指數小跌 0.23%，Nasdaq 綜合指數收低 0.09%。

根據花旗分析師 Jeff Chung 彙整的保險登記數據，自 6 月到 8 月，特斯拉每周在中國市場銷售量約 1.3 萬輛電動車，但 9 月銷售量已下降至每周約 9000 輛。

中國零售交付量下降，令特斯拉難以達到分析師共識。根據 FactSet 追蹤，分析師對第三季交付量的共識預估值已下修至 46.3 萬輛。

數周前華爾街平均預期交付 47.3 萬輛，雖然華爾街對特斯拉交付量的估值通常到了季末會下修，但下修至 46.3 萬輛就低於特斯拉第二季實現的 46.6 萬輛交付成績。

特斯拉第三季工廠按計畫停工，因此產量縮減，且更新版的 Model 3 在中國亮相，導致該車本月銷量下降。

9 月 11 日至 17 日期間，特斯拉 Model 3 在中國銷售量約 240 輛，但該車通常每周銷量可達 2000 輛至 3000 輛。10 月更新版開始出貨時，該趨勢應會逆轉。

特斯拉預定 10 月 2 日左右公布交付數據，爾後數周則公布財報。華爾街普遍預期第三季每股獲利 (EPS)79 美分，低於第二季的 91 美分，更較去年同期的 1.05 美元下滑許多，係因中國市場競爭激烈，降價衝擊特斯拉和中國電動車產業的利潤表現。

投資者應該做好準備，以應對現下至本季末因應交付量和財報而出現的交易波動，特斯拉的股價走勢近期出現令人不安的模式。

CappThesis 創辦人兼市場技術員 Frank Cappelleri 認為，當前問題是該股恐跌破陡峭的上升趨勢線。今年已有 3 次類似的趨勢線遭突破後，導致股價快速下行。

特斯拉股價從 220 美元轉瞬間漲至 280 美元，但現在該股恐跌破 260 美元，倘若跌破 260 美元，根據 Cappelleri 的圖表，就將下探 240 美元。Cappelleri 對股價的看法並非基於特斯拉業務前景，而是分析股價走勢圖，以了解該股短期和中期的趨勢。