俄國可能鬆綁柴油出口禁令、美國需求疲軟 國際油價暴跌逾5%

有媒體報導俄羅斯可能在未來幾天解除柴油出口禁令，以及美國政府公布經濟數據顯示企業需求疲軟後，國際油價雙雙暴跌逾 5%。

截稿前，11 月到期的西德州原油期貨下跌 5.26%，至每桶 84.54 美元；12 月到期的布蘭特原油期貨下跌 5.39%，至每桶 86.02 美元。

美國能源資訊管理局 (EIA) 報告顯示，截至 9 月 29 日當周，美國全國原油庫存下降 220 萬桶，至 4.141 億桶，降幅遠超預期的 44.6 萬桶，也高於前值的 217 萬桶。不過當周欣庫原油庫存增加 13.2 萬桶，為 8 周內首次上升。

另外，當周汽油庫存增加 650 萬桶，遠超 20 萬桶的預期；汽油成品供應降至約每日 800 萬桶，為今年初以來新低。

Kpler 首席石油分析師 Matthew Smith 表示：「我們正在觸及煉油廠季節性維修的高峰，但在隱含需求大幅減弱的情況下，汽油庫存卻強勁增加。」此外，經濟數據方面的消息也打壓油價，美國 9 月 ISM 非製造業指數下滑，服務業活動放緩。

值得注意的是，俄羅斯《工商日報》(Kommersant) 援引知情人士消息報導，俄羅斯可能準備在未來幾周鬆綁柴油出口禁令。

另外，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 的聯合部長級監督委員會 (JMMC) 在線上會議後決定維持目前的產量政策不變。

根據科威特國家媒體 KUNA 報導，科威特石油部長 Saad Al Barrak 表示，石油市場正朝著供需平衡的正確方向前進。

沙烏地阿拉伯能源部證實每日額外減產 100 萬桶原油供應的計畫將延長到今年年底，而俄羅斯則表示會繼續每日削減 30 萬桶的原油出口，同時在 11 月審查 4 月設定的每日 50 萬桶自願減產。

俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 說，沙國和俄羅斯的減產有助平衡石油市場，而且俄羅斯的柴油和汽油出口禁令讓俄羅斯國內市場受惠。