7.5萬人！全美最大醫療集團員工開始罷工 醫療界有史以來最大規模

全美最大醫療集團 Kaiser Permanente 的員工周三（4 日）開始罷工，超過 7.5 萬名員工參加這場活動，成為美國醫療界有史以來最大規模罷工，為已經持續數月全美各行業罷工再添一把火。

據 CNBC 報導，Kaiser 員工周三發動為期三天的罷工，波及五個州，影響近 1,300 萬名民眾。罷工將導致 Kaiser 暫停非必要醫療服務，如日常看診。

參加這場活動的人員，包括護理人員、急診部技術人員、放射技術人員、X 光技術人員、呼吸治療師、醫療助理、藥劑師。

罷工集會地點是 Kaiser 在各州的醫院，涵蓋加州、科羅拉多、華盛頓州、奧勒岡、維吉尼亞、華盛頓哥倫比亞特區等地區。該集團共有 39 家醫院，近 700 個醫療機構。

新冠肺炎疫情爆發後，大批醫護人員因工作壓力過大而離職，勞資關係一直處於緊繃狀態。代表 Kaiser 員工的工會聯盟此前指責資方故意透過人員損耗削減崗位，導致人手長期不足。他們要求全面提高薪資待遇，並改善工作環境。

對於上述指控，Kaiser 否認，並表示過去四年來至少把整體工資調高了 12.5%，各州最低時薪也從 21 美元提高至 23 美元。

目前美國勞工市場人手短缺，而通膨加速，大企業利潤創新高，導致普通員工不滿，各行業罷工聲此起彼落。

全美汽車工人工會此前發起罷工，要求漲薪，目前罷工仍持續擴大。美國編劇工會上周則與好萊塢主要製片公司達成協議，結束長達五個月的罷工。