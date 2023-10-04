〈紐約匯市〉疑受日本當局干預 日元短暫貶破150後急速彈升

日元兌美元周二 (3 日) 短暫貶破 150 大關，為 2022 年 10 月以來首見，隨後急速彈升，掀起市場對於日本當局是否已出手干預的討論。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.12%，至 107.03。

日元兌美元短暫貶破 150 關卡後，盤中一度急漲 1.7%，匯價大幅拉升暗示著日本當局可能已經出手阻貶日元。日本財務省和紐約聯準銀行均未回應置評請求。

Trader X 市場分析師 Michael Brown 認為，日元匯價走勢帶有當局出手干預的所有特徵，但也有分析師不這麼認為。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 指出，這可能和 JOLTS 職位空缺報告有關。「美元兌日元大幅走低，人們認為這是干預，我不這麼認為。日本去年進行三度干預，但沒有一次是發生在美國時區。」

CIBC Capital Markets G10 外匯策略主管 Jeremy Stretch 則稱，美元兌日元升破 150 日元門檻，是由美國和日本公債殖利率上升所導致。「優於預期的 JOLTS 數據，導致美日利差持續擴大，並激勵美元兌日元突破 150 日元大關。」

JOLTS 報告出爐後，日元兌美元最低貶至 150.16 日元兌 1 美元，隨後拉高，截稿前升約 0.6%，至 148.88 日元。

Stretch 說：「買入美元兌日元的人在這個價位會賣出 / 平倉。近期的劇烈走勢刺激這些賣單，進而放大了修正。」

日本財務大臣鈴木俊一周二重申當局密切關注貨幣市場，並做好因應準備，同時表示，任何干預決定都將奠基於波動性，而非日元的具體水平。

星展銀行外匯和信貸策略師 Wei Liang Chang 說：「儘管日本官員表示政府並未關注特定價位，但他們曾在 150 左右進行干預，這表明當日元貶破這個價位時，當局會感到不安。」

美國日前公布強勁的製造業數據，加上聯準會 (Fed) 官員再次表明，必須在一段時間內維持限制性貨幣政策，持續帶動美元走強。此外，美國國會周末達成臨時撥款法案，暫時避免政府關門後，10 年期美債殖利率周二升至 4.798%，再登 16 年新高。

其他主要貨幣方面，歐元貶 0.11% 至 1.0466 美元，處近 10 個月低點，英鎊小跌 0.05% 至 1.2077 美元，續創今年 3 月以來最低。

瑞士公布上月通膨率下滑且略低於預期後，瑞郎一度貶至六個月低點，兌美元匯價截稿前貶 0.3%，報 0.9202 瑞郎兌 1 美元。

澳洲央行周二稍早宣布維持利率不變，令澳幣重貶至近 11 個月新低，報 0.6302 美元，貶幅達 0.96%。

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