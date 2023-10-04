OPEC+產量政策可能按兵不動 分析師估沙國將很快鬆綁減產計畫

根據外媒周二 (3 日) 報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 的監督小組周三 (4 日) 召開會議審查市場狀況時，預料不會在會上鬆綁正在進行的減產舉措。不過一些分析師認為，沙烏地阿拉伯可能很快就會鬆綁減產計畫，屆時石油市場壓力將會減輕。

OPEC + 的聯合部長級監督委員會 (JMMC) 會議將於周三舉行，定期討論最近幾周石油市場的發展狀況。OPEC + 代表向外媒表示，預料該委員會不會就政策變化提出任何建議，儘管石油市場日益緊張。而且外界越來越擔心，如果國際油價保持在每桶 90 美元以上和接近每桶 100 美元的水準時，需求將會造到破壞。

OPEC + 主要產油國之一的阿拉伯聯合大公國能源部長 Suhail al Mazrouei 日前受訪時表示，目前 OPEC + 的決定是「正確的政策」。

雖然幾個 OPEC + 產油國從今年 5 月開始減產至明年，但 OPEC 最大產油國和全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯已將其額外的每日減產 100 萬桶計畫延長至今年年底。

沙國實施的減產舉措推動國際油價走揚。上周油價觸及今年以來新高，布蘭特原油漲破每桶 97 美元、西德州原油升至 13 個月以來新高。不過本周由於美元走強以及對高利率維持更久的擔憂，油價一直在下跌。

值得注意的是，在本周會議召開之前，一些分析師曾表示，沙國可能會比石油市場參與者認為的更快開始鬆綁減產計畫，因為全球最大的原油出口國不會願意冒高價破壞需求的險。

Rapidan Energy 總裁 Bob McNally 表示，沙國可能會比交易員所認為的更快鬆綁減產，因為不想讓市場過熱。

荷蘭集團 (ING) 大宗商品策略主管 Warren Patterson 也曾表示，OPEC + 將繼續每個月審查供應削減，因此可能很快會看到該組織或至少沙國今年逐步鬆綁其自願額外減產舉措，這將有助減輕油市壓力。

截稿前，12 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.68%，至每桶 91.33 美元；11 月到期的西德州原油期貨上漲 1.16%，至每桶 89.85 美元。