出國玩了嗎？世界旅遊組織：全球外國觀光客人次接近疫情前水準

出國玩了嗎？最新數據顯示，在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等中東國家帶動下，全球外國觀光客人次已回升至接近新冠疫情爆發前的水準。

據《日經新聞》報導，聯合國世界旅遊組織（UNWTO）的報告顯示，7 月外國遊客人次僅比 2019 年同月減少 10%，寫下 2020 年以來最小降幅。

今年以來，各月較 2019 年水準的下降幅度逐漸縮小。UNWTO 預估，今年較 2019 年的月降幅有望縮小至 5%。 儘管全球觀光業仍面臨通貨膨脹、利率上升、氣候變遷等風險，但許多專家預測，到 2024 年全球遊客人次將超過疫情前的水準。

UNWTO 的統計數據並顯示，今年前七個月約有 7 億名遊客出國旅遊，較去年同期激增 43%，較 2019 年同期減少 16%。

各國政府解除疫情封鎖和旅行限制措施，帶動全球觀光業持續復甦。近期中東地區外國遊客人次明顯增加。今年前七個月觀光客人次較 2019 年同期成長 20%，使中東成為全球唯一出現成長的地區（與 2019 年相比）。

今年朝覲期間，穆斯林前往麥加朝聖，沙國接待的朝聖者人數大幅增加，6 月外國遊客人次較 2019 年同期暴增 200%。疫情導致沙烏地阿拉伯在 2020 年至 2022 年期間控制朝覲人數。

阿聯、卡達及約旦也對中東地區外國遊客成長做出貢獻，2021 年 10 月至 2022 年 3 月舉辦的 2020 年杜拜世界博覽會、2022 年卡達世界盃足球賽，這些國際活動都吸引大批外國遊客入境。

值得注意的是，中東國家一直積極吸引外國遊客，力圖把觀光業打造成支柱產業。

沙烏地阿拉伯政府的目標，是 2030 年前觀光業占國內生產毛額（GDP）的比率能提高至 10%，並創造 160 萬個就業機會，以減輕沙國對石油的依賴。

相較下，亞太地區外國遊客復甦腳步緩慢，1-7 月外國遊客人次仍較 2019 年下降 39%，香港和台灣的降幅更超過 50%。雖然香港已開始接待外國和中國遊客，但旅遊需求依然疲弱，經濟學家表示，原因可能是中國經濟欲振乏力。