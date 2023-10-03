中國監管日益收緊 蘋果加強應用程式上架審查

路透周二 (3 日) 報導，蘋果開始要求新的應用程式 (App) 在中國 App Store 上架前需先出具中國政府許可證明，加入其他在該國競爭對手多年來已採取的措施，好符合日益收緊的法規。

蘋果在其開發者網站上表示，從上周五開始要求 App 開發商在 App Store 上架新 App 時，要先提交「網路內容提供商 (ICP) 備案」(ICP filing)。

ICP 備案是一種長期的註冊制度，是在中國合法營運所必需，包括騰訊等中國本土的應用商店營運商，自 2017 年開始就採用該制度。而要獲得 ICP 備案的許可證，App 開發商需要在中國擁有一家公司或與當地發行商合作，然而這對大多數蘋果等外國應用程式應用商店來說是一大障礙。

蘋果較寬鬆的 ICP 政策，使其能提供較多的行動 App，並協助蘋果在中國的普及。

然而蘋果在做出上述決定前，中國在 8 月進一步強化對行動 App 的監管並規定要求所有所有應用商店和 App 開發商對監管單位提交相關業務細節的「App 備案」。中國當局並在上周公布了首批完成「App 備案」的應用程式商店名單，蘋果的 App Store 不在名單中。

應用程式發行商 AppInChina 的執行長 Rich Bishop 說，蘋果要求開發商提交「ICP 備案」，距離蘋果的合規往前邁進一步。

然而許多 app 開發商對於蘋果的決定感擔憂，擔心蘋果會進一步收緊規則，以完全遵守中國的法規。

根據新的規定，App 開發商如果沒有提交申請，在明年三月的寬限期結束之後將受處罰。而新開發的 App 則須從九月起就遵守規定。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤前股價下跌 0.74%，每股暫報 172.46 美元。