昱厚生技鼻噴新冠用藥二期臨床 主、次要指標數據達統計意義

昱厚生技 (6709-TW) 今 (3) 日公告，旗下鼻噴新冠肺炎治療藥 AD17002-SC 二 a 期人體臨床試驗結果，其結果顯示，主要指標安全性及耐受性皆良好、次要指標評估輕度至中度 COVID-19 病患重複投藥後的潛在療效，也達統計顯著有效意義，顯示該藥品可加快清除病毒。

昱厚開發的 AD17002-SC 為免疫調節蛋白藥，藉由鼻噴投藥治療新冠肺炎輕至中度患者，此次試驗共收案 30 位病患、涵蓋 20 至 70 歲，採隨機分成二組各 15 人，進行隔兩日 (第 1、3、5 日) 及隔週 (第 1、8、15 日) 鼻腔內給藥三次，每次 20 微克的 AD17002-SC。

從臨床試驗結果來看，主要試驗指標方面，根據各項生理指標、臨床檢查及對藥物反應，皆顯示 COVID-19 病患對 AD17002-SC 有良好的耐受性；試驗期間治療組與安慰劑組皆沒有發生導致治療停止的不良事件，也無任何嚴重不良反應。

次要試驗指標是評估輕度至中度 COVID-19 病患，經重複投藥後在病毒清除、臨床症狀改變及疾病發展的潛在療效。昱厚表示，在給予 AD17002-SC 第一劑後的 48 小時內即可有效抑制病毒，深喉採樣 RT-PCR Ct 值呈現顯著的提升 (P=0.0006，RT-PCR Ct 值越高表示病毒量越低)；鼻噴治療第 8 日 (第三劑後 72 小時)，治療組有 60% 轉陰 (RT-PCR Ct≥30)，安慰劑組則僅 20% 轉陰。