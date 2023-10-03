鴻海結盟Blue Solutions 攜手發展兩輪電動車固態電池

鴻海 (2317-TW) 今 (3) 日宣布，與加拿大固態電池設計製造商 Blue Solutions 簽訂合作備忘錄 (MOU)，鴻海將攜手旗下全資子公司芯量科技 (SolidEdge Solution)，跟 Blue Solutions 共同開發兩輪電動車固態電池產品，首先將瞄準印尼市場。

Blue Solutions 為法國 Bolloré 集團子公司，是全固態電池的設計和製造商，據點在法國布列塔尼及加拿大魁北克。2011 年起，Blue Solutions 是全球唯一以鋰金屬聚合物 (LMP) 技術為基礎並量產全固態電池的公司，生產基地也已獲得 ISO 9001 和 ISO 14001 認證。

鴻海表示，Blue Solutions 創新的環境溫度 Gen4 技術 (ambient-temperature Gen4 technology)，結合芯量的先進電池材料，預料可發揮優勢互補效果，進而打進目標市場，雙方合作下一階段，則規劃推動用於其他電動車輛等，進行不同應用。

Blue Solutions 和鴻海的合作首先將瞄準印尼市場，該國最終目標為至 2030 年前，讓電動機車的數量達到 1300 萬輛。根據麥肯錫預估，全球兩輪車市場價值 2029 年將達到 2180 億美元，年均增長率為 8.7%，主要增長動能將來自電動機車。

鴻海強調，電池是電動車的心臟，而固態電池預料將是電動車快速發展的聖杯，與 Blue Solutions 就是希望能加快開發出符合市場需求的固態電池解決方案，提供未來不同電動車客戶產品性能優勢，做到「Time To Cost」以及「Time To Market」的策略目標。